Parks & Resorts - Post Grad Internship
2026-01-07
Drömmer du om att designa framtidens nöjesparker?
Parks & Resorts Scandinavia - Sveriges största nöjesparkskoncern - äger och driver fyra av landets mest älskade destinationer: Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. 2026 lanserar vi ett helt nytt och unikt internship för framtidens nöjesparksdesigners. I internshipet får du, sida vid sida med vår Creative Director, vara med och forma verkliga projekt inom koncernens alla parker - från de första idéerna till färdiga upplevelser.
Om programmet
Arbetet som nöjesparksdesigner är mångfacetterat - där kreativitet möter teknik, berättande och kommersiellt tänkande. Kärnan är att skapa upplevelser som gäster älskar och minns.
Under sex månader får du ett unik inblick i hur vi arbetar med:
• Tematisering & världbyggande
- Attraktionsstrategi & masterplanning
- Designmetodik & visualisering
- Kommersiell optimering & gästpsykologi
Programmet är kontorsbaserat och betalt, med arbetsplats på Parks & Resorts huvudkontor på Gröna Lund i Stockholm. Du kommer att arbeta med verkliga case, följa projekt från idé till färdig miljö - och bygga en portfolio som stärker din väg mot en framtid inom världens roligaste bransch - besöksnäringen.
Mer än bara nöjesparker
Efterfrågan på starka gästupplevelser i fysiska miljöer växer snabbt - inom retail, restaurang, hotell, museum, teater, utställningar och lekvärldar. Den kompetens du får som nöjesparksdesigner är därför högst relevant långt utanför parkernas värld.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad utbildning inom design eller konceptutveckling, till exempel:
• Konst- eller designskola
• Grafisk design, scenografi, arkitektur eller industridesign
• Reklam- eller kommunikationsutbildning
Vidare söker vi dig som har:
• Goda skiss- och illustrationskunskaper (t.ex. Procreate, Photoshop)
• Grundläggande 3D-kunskaper (t.ex. SketchUp, Blender, Cinema 4D, Maya)
• Passion för storytelling, gestaltning och upplevelsedesign
Villkor & ansökan
Programstart: Q1 2026 (exakt datum enligt överenskommelse)
Omfattning: Tidsbegränsad anställning, 6 månader
Ersättning: Enligt avtal
Boende: Behöver anordna eget boende i Stockholmsregionen (jobbet är på plats på Gröna Lund)
Sista dag att ansöka är 31 Januari 2026
Ansökningsprocess och Arbetsprov
Förutom att svara på urvalsfrågorna vill vi att du i din ansökan även bifogar en Portfolio för att visa upp valfritt antal exempel som speglar din kreativa förmåga samt att du bifogar ett genomfört arbetsprov, där du ska designa en Portal.
Klicka här för instruktioner till arbetsprov!
Efter inskickad ansökan med arbetsprov görs ett urval av kandidater som kallas till intervju.
Vid frågor
Jakob Fagerström - Creative Director jakob.fagerstrom@parksandresorts.com
Om Parks and Resorts
Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till över 3 miljoner besökare årligen, driver eller stödjer Parks and Resorts olika forsknings- och bevarandeprojekt för hotade arters fortlevnad. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gröna Lunds Tivoli
(org.nr 556014-0823), http://www.gronalund.com/ Arbetsplats
Gröna Lund Jobbnummer
9671835