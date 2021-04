Parkinsonsjuksköterska till Neurologmottagningen Medicinkliniken - Region Västmanland - Sjuksköterskejobb i Västerås

Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås2021-04-06Är du intresserad av en arbetsplats där du erbjuds kompetensutveckling, får utmana dig själv samt ingå i ett av de bästa teamarbeten du kan tänka dig och uppskattar att arbeta självständigt? Är du en erfaren och van sjuksköterska som vill mer? Då är det kanske dig vi söker som kollega till vår Parkinsonsjuksköterska!Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.2021-04-06ParkinsonmottagningTelefonrådgivning kommer vara en del av din vardag och vi ser också att rotation till vårdavdelning kan vara en utvecklingsmöjlighet på sikt vissa pass. Det utvecklar dig och verksamheten.I arbetet ingår bl a att tillsammans med neurolog starta upp behandlingar så som pumpbehandlingar elektroniks registrering mm och utföra uppföljningar via mottagningsbesök. Teamarbete och sammanhållning är en central del i verksamheten och i teamet ingår både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.Vi samarbetar också med ett paramedicinskt team.Du planerar din egen mottagning i dialog med övriga sjuksköterskor och teammedlemmar. Du tar del i arbetet med uppföljning inom specifika områden.Känn trygghet i att vi här alltid hjälps åt för att få ihop helheten på mottagningen och varandras mottagningar samt dagvård. Som sjuksköterska håller du dig uppdaterad inom din profession och din specifika tilldelade arbetsroll på enheten där du delger dina kollegor och deltar aktivt i teamarbete runt och för patienten och anhöriga. Kvalitetsregister är en del av vår vardag.Du arbetar aktivt för ständig utveckling av dig själv och verksamheten.Du får efterhand möjlighet efter dialog och behov med chef möjlighet till vidareutveckling bla genom enstaka kurser samt högskolestudier och utbildning på enheten.Idag har vi sjuksköterskemottagningar inom Epilepsi, huvudvärk/migrän, MS, Stroke samt ParkinsonOm arbetsplatsenVår mottagning är stor och länsövergripande och vi har runt 5 000 läkarbesök per år. Vi ligger i framkant med våra behandlingar och jobbar med två stora intressanta patientgrupper, neurologi och stroke. Vi deltar även i forskningsprojekt.Vår vård är efterfrågad.Vi har en bra dialog och utvecklar oss ständigt tillsammans.Du som söker är legitimerad sjuksköterska med arbetslivserfarenhet i yrket och är självständig.Vi ser också gärna att du har mottagningsvana sedan tidigare, erfarenhet av neurologi är också en fördel och gärna erfarenhet av Parkinsonpatienter.Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och att du är flexibel, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga samt är van att möta patienter i olika situationer.Intresse för utvecklings- och kvalitetsarbete är av stor vikt eftersom verksamheten ständigt utvecklas och förändras.AnställningsvillkorTillsvidareanställning, heltid, anställningsgrad kan eventuellt diskuteras.Välkommen med din ansökan senast 25 april 2021.Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan.Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.Titta gärna på vår informationsfilm: https://youtu.be/7qLByHRP6mY Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-25REGION VÄSTMANLAND5672808