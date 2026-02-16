Parkeringsvakt
2026-02-16
Vill du ha ett fritt och aktivt jobb där du gör skillnad i hela kommunen? Som parkeringsvakt bidrar du till trafiksäkerhet och framkomlighet i både tätorter och mindre samhällen. Ett varierat arbete där du möter människor, löser praktiska problem och är med och får vardagen att fungera - oavsett var du befinner dig.
DIN ROLL
Som parkeringsvakt arbetar du huvudsakligen med övervakning till fots eller med fordon. Du ser till att gällande parkeringsregler följs och bidrar till en säker och tillgänglig trafikmiljö.
Arbetet innebär daglig kontakt med invånare och besökare, ibland i situationer där du behöver vara tydlig och professionell. Du dokumenterar eventuella överträdelser och rapporterar i digitala system. I uppdraget ingår även samarbete med kollegor, polis och andra kommunala funktioner i frågor som rör trafik och framkomlighet.
Arbetet sker enligt schema och omfattar vardagar, kvällar och helger.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att lyckas i rollen som parkeringsvakt behöver du kunna kombinera servicekänsla med gott omdöme och noggrannhet. Du har gymnasieutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Eftersom du rör dig mycket till fots behöver du ha god fysisk förmåga och trivas med ett aktivt arbete utomhus året runt. Arbetet kräver också att du kan ta till dig skriftlig information och nya rutiner, exempelvis i samband med den utbildning du får innan du börjar arbeta självständigt.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, och känner dig trygg med digitala verktyg.
B-körkort är meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete i publika miljöer där du dagligen mött människor i olika situationer och haft eget ansvar i mötet. Erfarenhet från roller där du behövt tillämpa regler eller fatta beslut utifrån givna ramar är en fördel.
Har du dessutom erfarenhet av tekniska arbetsuppgifter är det positivt, då rollen utöver parkeringsövervakning även omfattar exempelvis vägmärkesuppsättning, felsökning och åtgärd av parkeringsautomater samt montage av annan teknisk utrustning.
Som person är du trygg och stabil, med gott omdöme och hög integritet. Du fattar beslut på plats och står kvar i dem på ett professionellt sätt. Ditt bemötande är tydligt och respektfullt, även när du möter synpunkter eller reaktioner. Du samarbetar gärna med kollegor men trivs också i en självständig roll där du planerar din dag och tar ansvar för resultatet.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av samhällsbyggnadsförvaltningen, där vi tillsammans skapar ett fungerande, tryggt och trivsamt Skellefteå. Här arbetar vi nära invånarna - i en stad som växer och utvecklas snabbt.
Som parkeringsvakt får du ett självständigt jobb med tydligt ansvar, men också stöd från kollegor och chefer som värdesätter både samarbete och trygghet i arbetet.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. Arbetspsykologiska tester förekommer som en del av urvalsprocessen för att vi ska få en rättvis och objektiv bedömning. Istället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "682047".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad
Enhetschef
Fredrik Långström 0910-73 50 00
9744169