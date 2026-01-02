Parkarbetare, yttre fastighetskötsel
2026-01-02
Om arbetsplatsen
Som parkarbetare får du ett arbete som präglas av både frihet och ansvar. Du jobbar självständigt och i team där du planerar din dag och tar stort ansvar för utförandet av dina arbetsuppgifter enligt gällande tidsplaner. Vi arbetar med medborgaren i fokus och för att leverera den bästa utemiljön för invånarna i Vaggeryds kommun. Arbetet som parkarbetare kräver god fysik och vi arbetar utomhus i alla väder. Vi är ett tiotal anställda på gatu-parkavdelningen som är en del av tekniska kontoret i Vaggeryds kommun. Gatu-parkavdelningen ansvarar för att planera, förvalta och sköta kommunens allmänna planteringar, parker, lekplatser, gator och torg, naturreservat och skogar för att skapa en attraktiv miljö för invånare och besökare i kommunen.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Som parkarbetare har du ett omväxlande arbete där du får arbeta med en bredd av arbetsuppgifter t ex trädvård, beskärning, gräs- och häckklippning, ogräsrensning och plantering. I arbetsuppgifterna ingår även skötsel av lekplatser, städning samt gatuarbete t ex vinterväghållning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning kompletterad med en ettårig trädgårdsutbildning eller arbetslivserfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har gärna flerårig yrkeserfarenhet från park/trädgårdsarbete samt vana av maskinhantering t ex gräsklippare, grästrimmer, kompaktlastare och/eller redskapsbärare. Det är meriterande om du har erfarenhet av snickeri eller annat praktiskt arbete som har inslag av reparation och underhåll.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är en lagspelare och tar stort eget ansvar. Du är drivande och initiativrik och arbetar mot våra uppsatta mål. Som våra andra medarbetare har du hög arbetsmoral och givetvis ett gott bemötande gentemot allmänhet och kollegor. B- körkort för manuell växellåda är ett krav. Motorsågskörkort A och B är meriterande samt om du har god växtvana.Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
