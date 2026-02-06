Parkarbetare
2026-02-06
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Verksamhet tekniska har idag ca 150 anställda uppdelade i fem enheter gata, park, projekt, kust och grönområden samt fordon och internservice. Vi har en mångfacetterad verksamhet där vi b la driftar och underhåller kommunens gator och parkmarker i alla tätorter samt mark för skog, båt, bad och friluftsliv.
Vi söker nu tre säsongsmedarbetare till enheterna park och kust och grönområden.
Som parkarbetare kommer du tillsammans med din arbetsledare och dina kollegor att vara ansvarig för drift och underhåll av ditt distrikts kommunala parker, grönytor, naturmark samt skötseluppdrag för utemiljö på skolor/förskolor.
Arbetsledningen ger dig och arbetslaget rätt förutsättningar för att du under dagen skall kunna jobba självständigt och driva arbetet framåt.
Vi jobbar utifrån Kalmar kommuns vision "Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre och blir Sveriges bästa kommun att leva i" vilket innebär ett stort fokus på samarbete inom enheten men även mellan tekniskas olika verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom grönyteskötsel eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har god växtkännedom samt erfarenhet och kunskap av att bland annat kunna plantera, beskära, sköta perenner, gräsklippning, trimning och renhållning. Om du har röjsågskort, och god maskinvana är det meriterande.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, kunna ta ansvar för din uppgift och ha förmågan att driva processen framåt. Du är strukturerad, organiserad och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete. Det är viktigt för oss att du är uthållig och arbetar på tills resultat är uppnått. Vi ser också att du har en god självinsikt och är trygg i dig själv.
Du är en medarbetare som visar respekt för alla kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du har också en god samarbetsförmåga och kan arbeta och kommunicera väl med alla på arbetsplatsen. Vår värdegrund " vi bemöter dig med respekt och engagemang, vi finns här för dig" är ett förhållningssätt vi eftersträvar gentemot både medarbetare och medborgare - varje dag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
