Laholmshem AB / Trädgårdsanläggarjobb / Laholm2021-07-06Nu söker vi en Park- och trädgårdsarbetareLaholmshemLaholmshem är det samlade namnet på Laholms kommuns helägda fastighetskoncern med strax över 100 anställda, som tillsammans förvaltar omkring 230 000 kvm lokaler och bostäder varav halva ytan utgörs av 1550 lägenheter i allmännyttiga Laholmshem AB och resten är förvaltningsbyggnader (främst skolor, förskolor, gruppboende mm) i dotterbolaget Kommunfastigheter i Laholm AB.Laholm har tack vare politiska målsättningar och strategiskt arbete en stark befolkningstillväxt som bedöms fortsätta de kommande åren. Laholmshem har därmed en viktig roll i att både förvalta och utveckla det befintliga fastighetsbeståndet samt vara en tydlig aktör inom nybyggnation av både bostäder och samhällsfastigheter.2021-07-06Fastighetsavdelningen har ansvaret för både den kort- och långsiktiga förvaltningen av koncernens fastigheter.Fastighetsavdelningen består av fastighetsförvaltare, hantverkare och park-/trädgårdsarbetare. Totalt är vi på avdelningen 13 personer samt ett antal säsongsarbetare.Från 2021 utför Laholmshem merparten av den utvändiga trädgårdsskötseln åter i egen regi.I befattningen ingår du i bolagets utegrupp. Utegruppen är fördelad på ett antal områden över hela kommunen. Du kommer tillsammans med en kollega ansvara för uteskötseln i ett distrikt.Arbetet innebär gräsklippning, trimning, häckklippning, trädvård, skötsel av gemensamma ytor, lekplatser och skolgårdar m.m.Under växtsäsong är arbetet mycket inriktat på just gräs- och häckklippning för att under resterande året mera fokusera på beskärning, fastighetsskötsel, mindre renoveringar och liknande.Tjänsten kan även innebära mindre och medelstora underhåll- och renoveringsprojekt så som ny- och omplanteringar, plattläggningar och lekplatser.Arbetet utförs självständigt med hög grad av eget ansvar men även i samverkan med övriga inom utegruppen. Arbeten kan även göras inom hela avdelningen i samarbete med bolagets hantverkare med flera.Arbetet är både fysiskt och mycket hantering av olika typer av trädgårdsmaskiner.Du kommer även göra viss datorhantering i form av mottagning av arbetsorder (interna och externa), materialbeställningar och arbetsredovisning.Arbetstiden är måndag-fredag, normalt 07.00 - 16.00.Vi söker dig med erfarenhet från trädgårds-, park- eller anläggningsarbeten.Även erfarenhet från skogs- eller lantbruk är aktuellt.Vi önskar att du har någon form av trädgårdsutbildning alternativt god yrkeserfarenhet inom området.Vi ser gärna att du har någon form av utbildning inom arbetsområdet.Du behöver ha maskinvana och vara praktiskt lagd.Du är noggrann, är initiativtagande och har lätt för samarbete.Meriterande är viss erfarenhet från arbetsledning.Du behöver ha B-körkort och gärna BE-körkort. Körning med släp utförs dagligen.Även körkort/körbevis på trädgårdsmaskiner så som traktor, motorsåg, röjsåg och liknande är meriterande.Du kommer träffa många hyresgäster och verksamheter så därför är det viktigt att du trivs i en roll med kundkontakter.Du behöver behärska det svenska språket väl i tal och skrift.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.TjänstenDu kommer vara anställd i Laholmshems dotterbolag Kommunfastigheter.Din tjänst omfattas av kollektivavtal med Kommunal.Tjänsten är en tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.Tillträde är snarast möjligt.Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi behandlar era ansökningar kontinuerligt.Tjänsten söks genom att skicka in CV och Personligt brev till kundtjanst.laholmshem@laholm.se senast 16/8 2021.Märk ansökan "Park- och trädgårdsarbetare".Har du frågor kring tjänsten kontakta:Dan Hagström, Fastighetschef:0703-682105Sista dag att ansöka är 2021-08-16Laholmshem ABTrulsgården, Trulstorp 10331296 Laholm5849086