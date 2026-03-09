pänningselektriker
2026-03-09
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med en stor kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Nu behöver vi anställa en Högspänningselektriker till vårt drift- och underhållsuppdrag hos denna kund i Skövde. Har du erfarenhet samt gillar att utveckla, effektivisera och ge kunden exceptionell service? Sök då denna tjänst hos oss!Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Om rollen
Du kommer bli en viktig och värdefull del av ett motiverat team. I din roll kommer du, tillsammans med dina kollegor, arbeta med den dagliga driften. Arbetsuppgifterna innefattar att planera samt utföra skötsel, reparationer, montage och installationer inom fastigheter i kontors- och industrimiljö.
Du kommer att fatta beslut avseende samt utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kundens el-anläggning inom ramen för vårt åtagande. Arbetsuppgifterna innebär också att utföra felsökning och analysera problem inom elsystem och identifiera brister i märkning av tekniska system. Du ansvarar för att fastighetens elsystem uppfyller gällande krav på funktion och bidrar till ökad kundnöjdhet. Vi ser det som självklart att du löpande arbetar med förbättringar och dokumentation samt medverkar och utför olika projekt hos kund.
I rollen ingår daglig kommunikation med kollegor, kund och leverantörer. ISS tillhandahåller, utöver tekniska tjänster, flertalet andra tjänster hos kunden - t ex receptions- samt lokalvårdstjänster och i din roll ingår att samverka med övriga ISS-kollegor på site.
Det är en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning.
Arbetstid är dagtid, måndag till fredag.
OBS!!! Vi ber dig att, utöver CV och eventuellt personligt brev, bifoga utbildningsbevis/betyg, certifikat - t ex ECY och ESA samt intyg/betyg från samtliga tidigare arbetsgivare i din ansökan.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvarar för och utför elektriska nyinstallationer, ombyggnationer och underhållsarbeten.
• Ansvarar för och utför elektriska felsökningar och reparationer.
• Säkerställa att vi lever upp till gällande myndighetskrav för elektriska anläggningar, elektriska anordningar och vid elektriska arbeten.
• Rondering och testkörning av kraftförsörjning.
• Samordning och kontroll av elektriska arbeten som utförs av egen personal, underleverantörer eller sidoleverantörer
• Offert för förbättringar/planerat underhåll.Bakgrund
Vi söker dig som har elteknisk utbildning och mångårig erfarenhet. Du har goda teoretiska och praktiska kunskaper av tekniska installationer i fastigheter samt mycket god kunskap om el-dokumentation. Vi förutsätter att du har dokumenterad utbildning och erfarenhet av ställverk. Du har ECY-certifikat och B-kort. Det är meriterande om du har: Heta Arbeten, Lift- och Truckkort, Säkra Lyft, Hög Höjd, Mobila Arbetsplattformar, Anläggningsskötare Sprinkler, ESA, Brandlarm och Gasläckningssystem.
Vem du är som person
Du har kundfokus - För att trivas i denna roll behöver du genuint brinna för service och älska de vardagliga utmaningar som uppstår. Du är lösningsfokuserad och positiv. Du levererar det som utlovas och har förmågan att skapa starka kundrelationer.
Du tar ansvar - Du trivs i rollen som Elektriker och att dagligen ha kontakt med flera intressenter, kollegor och leverantörer för att skapa effektivitet och en arbetsplats med en hög teknisk standard.
Du har drivet - Du har hög integritet, är inte rädd för att hugga i och du håller vad du lovar, såväl mot dina kollegor som mot kunden och kundens medarbetare. Du ser möjligheter och lämnar förbättringsförslag som kan leda till utveckling av vårt samarbete med kunden.
Du har koll på läget - Du har en förmåga att kunna arbeta både förebyggande och händelsestyrt. Du har viss förståelse för hur avtal, lagkrav och regelverk påverkar verksamheten samt de egna arbetsuppgifternas genomförande. Du trivs nära kunden i en dynamisk och föränderlig produktionsmiljö där du får möjlighet att interagera med många skiftande kontaktytor både internt och externt.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, eftersom vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
Med anledning av GDPR, hanterar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9784789