Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Stockholm2021-04-09Vi söker dig som är studerande eller har ett annat jobb på minst 50% och som söker extraarbete inom lager. Arbetet innebär sortering av paket och kräver uthållighet och god fysisk form.Som terminalarbetare arbetar du främst med sortering av paket. Det är ett relativt enkelt arbete, men kräver bra grundfysik och att man trivs med lite mer ensidiga typer av arbetsuppgifter.Arbetstiderna kommer framförallt vara förlagda vardagar 08.00-16.00, helger kan förekomma men detta är undantag.Initialt har vår kund ett behov på heltid under 2,5 veckor, därefter kommer det finnas möjlighet till extraarbete under såväl hösten som sommaren. Det är viktigt att du som söker är tillgänglig omgående och att din andra sysselsättning är flexibel. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av studentconsulting men jobbar hos vår kund i Arlanda. Vi jobbar med löpande intervjuer och urval och tillsätter tjänsten så snart vi har hittat rätt kandidat. Välkommen med din ansökan!2021-04-09Vi söker dig som uppfyller följande krav:Studerar eller har ett annat jobb på minst 50% som kommer fortlöpa under minst 6 månaderKan uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister utan anmärkningBor i närheten av ArlandaDet är meriterande om du har erfarenhet av lagerarbeteFör att passa för tjänsten krävs att du är effektiv, arbetsvillig och snabbtänkt. Vidare bör du vara kvalitetsmedveten och engagerad. Du bör vara flexibel och kunna hoppa in på pass med kort varsel och är tillgänglig omgående.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-13Studentconsulting Sweden AB (Publ)5683126