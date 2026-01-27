Pågen AB söker Systemägare Integration
2026-01-27
Välkommen till Pågen och vår fina gemenskap där alla hjälper alla. Som Sveriges ledande bageri levererar vi varje morgon rykande färskt bröd direkt från ugnen till våra konsumenter i Sverige och ut i världen. Ändå är vi små nog att fatta de där snabba besluten som krävs för att hitta nya vägar och skapa resultat. På Pågen får du möjlighet att vara med och påverka, utmana och göra skillnad på riktigt!
För att möta framtida behov och möjliggöra fortsatt utveckling utökar vi nu vår IT-avdelning. Rekryteringen är en del av en större förstärkning av IT-avdelningen, där vi bygger ett ännu starkare team tillsammans. Hos oss får du ta plats i en stabil och framgångsrik organisation med långsiktiga ambitioner inom digitalisering.
Vill du arbeta operativt med integrationer i en verksamhetskritisk IT-miljö?
Vi söker nu en systemspecialist inom integration med erfarenhet av FRENDS och som har intresse för moderna plattformar som Azure och DevOps, som vill arbeta operativt och ta ansvar för att utveckla, förvalta och vidareutveckla integrationer mellan våra affärs- och verksamhetssystem.
Rollen är central i vår IT-organisation och spelar en nyckelroll i att säkerställa stabila, skalbara och framtidssäkra informationsflöden mellan våra system.
Med ett helt nytt bageri som ska vara modernt och digitalt kommer integrationerna bli en central del i vår digitaliseringsresa.
Om rollen
I denna roll arbetar du operativt och tekniskt med integrationer i vardagen. Du ansvarar för att bygga, underhålla och felsöka integrationer samt säkerställa att flöden fungerar stabilt i drift.
Du samarbetar nära produktägare, arkitekter, data/BI och verksamheten samt externa leverantörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utveckla, konfigurera och förvalta integrationer i FRENDS
• Arbeta med API-integrationer, filflöden och meddelandebaserade lösningar
• Övervaka, felsöka och åtgärda integrationsproblem
• Säkerställa loggning, felhantering och driftsäkerhet
• Delta i kravdialog, lösningsdesign och tekniska beslut
• Dokumentera integrationer och flöden
• Medverka vid tester, releaser och driftsättningar, där automatisering och versionshantering via moderna verktyg (t.ex. Azure DevOps) används.
• Samverka med verksamhet och IT kring förbättringar och nya integrationsbehov
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av systemintegration och iPaaS-lösningar, med inslag av Azure och DevOps-arbetsmetoder.
• Praktisk erfarenhet av integrationsplattformar med fördel FRENDS
• God teknisk förståelse för integrationsmönster
• Erfarenhet av API:er (REST/SOAP), filintegrationer och datamodeller
• Förmåga att arbeta självständigt och operativt
• Goda kunskaper i Svenska och Engelska.
Meriterade om du har erfarenhet av Nodinite och Microsoft Fabric.Dina personliga egenskaper
• Strukturerad och lösningsorienterad
• Prestigelös och ansvarstagande
• Analytisk med god felsökningsförmåga
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Trivs i en operativ specialistroll
Vi erbjuder
• En tekniskt och verksamhetskritisk specialistroll
• Möjlighet att arbeta operativt med integrationer som verkligen används och utveckla arbetssätt mot automatisering och molnbaserade lösningar
• Nära samarbete med både verksamhet och IT
• En unik resa inom svensk livsmedelsproduktion då vi bygger ett nytt modernt bageri i Landskrona med första bröden redo i slutet av 2029. Det blir inte bara ett bageri - det blir en långsiktig satsning mot framtiden där du får vara med på resan.
Om Pågen
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd och två egna kvarnar som försörjer bagerierna med svenskt mjöl. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona. Mer information om Pågen hittar du på www.pagen.se Ersättning
