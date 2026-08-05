Packare lagerarbetare, Götene

Logent Bemanning AB / Lagerjobb / Götene
2026-08-05


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Nu söker vi arbetare till vårt lager i Götene. De huvudsakliga arbetsuppgifterna går ut på att packa och kvalitetskontrollera vår kunds varor.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag 07.00-16.00.
Heltid under perioden v. 36-52.
För att lyckas i rollen som lagermedarbetare behöver du ha en god arbetsmoral och känsla för kvalitet. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och inte är rädd för att ta i.
Som person är du handlingskraftig, social och har ett engagemang utöver det vanliga. Du är ordningsam, håller tider och tycker att den höga pulsen i produktion är stimulerande.
Anställningen är på Logent Bemanning.
Krav: - Behärskar svenska i tal och skrift
• B Körkort och tillgång till bil
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172652-2131754".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Ninni Kronbergs g 2 (visa karta)
533 91  GÖTENE

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
10022713

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