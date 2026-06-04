Pacemakersjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-06-04
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Medicinsk vårdenhet E, Länssjukhuset Ryhov
Välkommen till en enhet med stort hjärta!
Rollen som pacemakersjuksköterska
Som pacemakersjuksköterska arbetar du i ett team tillsammans med sjuksköterskor och läkare på pacemakermottagningen, verksamheten är kopplad till hjärtsektionen. I uppdraget ingår både operationsverksamhet, mottagning och hjärtdevice-relaterade uppgifter för patienter på andra enheter på sjukhuset. Du kommer att ingå i hjärtsektionen med visst arbete på både avdelning och hjärtintensiven.
I dina arbetsuppgifter ingår:
• Pacemakerkontroller och uppföljningar
• ICD-, CRT- och CSP-uppföljning
• Kontroll av hjärtdevice i samband med undersökningar och operationer
• Fjärrmonitorering
• Patientinformation och rådgivning
• Assisterande arbete vid implantationer av loop-recorder
• Omhändertagande av patient under implantationer och funktionskontroll
• Samarbete med kardiologiska enheter och vårdgivare
Din blivande arbetsplats
Pacemaker- och ICD-mottagningen är en specialistmottagning inom medicinkliniken. På mottagningen arbetar vårdadministratörer, specialistsjuksköterskor och specialistläkare.
Samarbete sker med alla vårdavdelningar och mottagningar på Länssjukhuset Ryhov och det finns också ett samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping.Publiceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med en specialistutbildning inom hjärtsjukvård och har tidigare erfarenhet inom kardiologisk vård och inom pacemakerverksamhet. Som person är du trygg i självständigt arbete och har god samarbetsförmåga. Vi ser att du har ett tekniskt intresse och ett patientfokuserat arbetssätt.
Vårt erbjudande till dig
Du kommer ingå i ett erfaret, professionellt team med stor kunskap med möjlighet till utveckling i sin arbetsroll.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta våra vårdenhetschefer:
Eva-Marie Ebefors, telefon: 010-242 19 52, eva-marie.ebefors@rjl.se
Susanne Sjögren, telefon: 010-242 19 58, susanne.sjogren@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 juni 2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M738/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9946829