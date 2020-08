Påbörja din säljkarriär inom 7 dagar! Ingen erfarenhet krävs! - Diversified Group AB - Butikssäljarjobb i Solna

Diversified Group AB / Butikssäljarjobb / Solna2020-08-26Vill du utvecklas inom försäljning?Verkar försäljning intressant, eller har du kanske redan ett brinnande intresse för försäljning och vill bli en del av ett fantastiskt säljteam? Just nu letar vi efter kollegor till våra produktioner i Stockholm.Här får du möjlighet att representera några av de största varumärkena inom telekom samt infrastruktur via direktkontakt med kunderna per möte eller från kontoret via telemarketing. Du tillhör ett större säljteam där du kommer arbeta mot en individuell budget samt en större produktionsbudget. Som säljare skapar och genererar du kvalitativa helhetslösningar åt våra kunder. Du ansvarar själv över hela försäljningsprocessen, från första kontakt till offert-hantering och avslut.Vi har inga krav på tidigare erfarenheter, då vi erbjuder våra medarbetare en gedigen utbildningsplan, både teoretiskt och praktiskt under din resa hos oss.Vi söker nyfikna personer som trivs i sällskap med andra unga ambitiösa individer.Vi söker dig som:Vill utvecklas, på ett personligt- och professionellt plan.Är utåtriktad, med en stark tävlingsinstinkt.Är lösningsorienterad och samarbetsvillig.Gillar att arbeta mot tydligt uppsatta mål.Är bekväm med att kontakta nya människor.Vi erbjuder dig:Provisionsbaserad lön, med garantilön.En familjär företagskultur med stark teamkänsla.Spännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan.En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö.Omfattande utbildningsprogram med personlig utveckling samt coaching.Hos oss på Devi Group får du teoretiska och praktiska utbildningar genomgående under din anställning hos oss. Goda lönevillkor med fina möjligheter till att växa inom företaget.Arbetstider förlagda måndag till fredag, beroende på avdelning.Telemarketing jobbar 10:00-19:00 på kontoret, alternativt 12:00-21:00 för fieldmarketing där du besöker kunderna i resande tjänst.Ansök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-08-26Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-28Diversified Group AB5333711