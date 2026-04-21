Övningsassistenter sökes till institutionen för matematik 50 %
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap
2026-04-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap i Stockholm
, Solna
Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Undervisning på kandidat- eller masterkurser som ges av institutionen för matematik, främst i form av att hålla räkneövningar, räknestugor eller handleda laborationer.KvalifikationerKvalifikationer
Intresse för undervisningsämnet och att undervisa
Goda betyg (framförallt i undervisningsämnet)
God förmåga att uttrycka sig muntligt
Som person har du mycket god samarbetsförmåga, mån att stötta andra och självgående.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
ansökan ska innehålla:
Kort brev som beskriver intresset för undervisning samt vilken del av Matematik ansökan avser
Betygsutdrag eller liknande som styrker att man har de efterfrågade kvalifikationerna
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Teknikringen 8, plan 5 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Kontakt
Kirsti Biggs kirstib@kth.se Jobbnummer
9866023