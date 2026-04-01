Övertandläkare inom parodontologi
Avdelningen för endodonti, oral protetik och parodontologi
Är du tandläkare med specialistkompetens inom parodontologi, eller i slutet av din ST-utbildning?? I så fall finns det ett omväxlande jobb med kliniskt arbete, utbildning och möjlighet till forskning att söka på Odontologiska Institutionen i Jönköping. Här arbetar vi enligt de nyaste forskningsrönen och vi är en del av Sveriges fjärde största folktandvårdsorganisation.
Rollen som övertandläkare i parodontologi
Vår verksamhet står på tre ben; klinik, utbildning och forskning. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där du får möjlighet att kombinera dessa tre delar. Här finns en verksamhet som befinner sig i nationell framkant, modern teknologi, god arbetsmiljö, möjlighet att forska på arbetstid, lång erfarenhet inom alla yrkesgrupper och härlig gemenskap. Tillsammans förbättrar vi livskvaliteten för våra patienter. Om du blir en av oss kommer du att ingå i en engagerad personalgrupp som tillsammans med ledningen värnar om en positiv och lärande arbetsmiljö.
Som övertandläkare hos oss blir du en del av vårt specialistteam som utför ett brett panorama av behandlingar. Vi månar om att du ska kunna utveckla både bredd och spetskompetens inom specialiteten. Du kommer att behandla patienter med parodontala sjukdomstillstånd och patienter som har behov av tandimplantat. Du kommer också att behandla inflammationstillstånd kring tandimplantat utifrån de senaste forskningsrönen på en klinik i framkant när det gäller nya tekniker och material.
Du konsulterar och konsulteras också av kollegor och du handleder ST-tandläkare. Odontologiska Institutionen i Jönköping är en av Sveriges största utbildare av specialisttandläkare. Här utbildas morgondagens specialister.
Om du har pågående forskningsprojekt är du välkommen att fortsätta bedriva dem hos oss. Du blir involverad i våra pågående projekt och vi är öppna för nya spännande forskningsidéer och möjligheter som du har med dig.
Vi har ett öppet klimat och regelbundna multidisciplinära samarbeten, inom avdelningen såväl som inom hela Odontologiska Institutionen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, men vi är öppna för dialog om anställningsvillkoren beroende på din livssituation. Arbetstiderna är på dagtid på vardagar. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Folktandvården är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län och vi har det yttersta ansvaret för tandvård i länet. Vi är landets fjärde största folktandvårdsorganisation med ungefär 700 medarbetare som arbetar för att ge länets invånare bästa möjliga munhälsa. Vi har 26 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen med samtliga nio specialistområden och ett nationellt kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd. Vi vågar påstå att om du vill verka i spetsen av svensk odontologi är Odontologiska Institutionen i Jönköping det rätta stället att arbeta på.
Avdelningen för parodontologi bildar tillsammans med specialiteterna endodonti och oral protetik en gemensam avdelning med cirka 55 medarbetare. Avdelningen leds av en verksamhetschef och en enhetschef. På avdelningen finns också forskningsledare, studierektor, ämnesansvariga och huvudansvariga ST-handledare. I samma byggnad finns även avdelningarna för pedodonti, ortodonti, odontologisk radiologi och Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd.
Mer om avdelningen för parodontologi: Avdelningen för parodontologi, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/Specialisttandvard/Avdelningen-for-parodontologi/)Publiceringsdatum2026-04-01Profil
Vi söker dig som är specialisttandläkare inom parodontologi. Tjänsten kan också vara aktuell för dig som är i slutet av din ST-utbildning i parodontologi och blir klar inom snar framtid.
Ditt engagemang i att förbättra tandhälsan för våra patienter/regionens invånare är centralt. Som person är du stabil, har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar. Du samarbetar bra med andra, vill bidra till ett gott arbetsklimat och du är noggrann och kvalitetsmedveten. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift, och du anpassar din kommunikation utifrån mottagaren. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig att bli en del av vårt gäng där vi har en större uppgift och ett gemensamt mål; att förbättra livskvaliteten hos patienterna. För att fortsätta att uppnå det hittar vi ständigt nya sätt att förbättra vårdkvaliteten och arbetsmiljön.
Som medarbetare inom Region Jönköpings län finns goda möjligheter till både kompetensutveckling och forskning. Hos oss kan du söka forskningsmedel via Region Jönköpings läns forskningssamordnare och bedriva forskning med bibehållen lön.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och har därför ett förmånligt friskvårdsbidrag upp till 3 000 kronor. Vid flytt till vår region erbjuder vi även flyttbidrag upp till 20 000 kronor.
Som medarbetare inom Region Jönköpings län har du tillgång till ännu fler förmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Kassapidou, verksamhetschef, 072-207 57 29 eller maria.kassapidou@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 22 april 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
