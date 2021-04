Överläkare/specialistläkare (LUS) till röntgenavdelning i Trelle - Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg - Läkarjobb i Trelleborg

Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Läkarjobb / Trelleborg2021-04-08Gör skillnad. Varje dag.Röntgenavdelningen på Trelleborgs lasarett är organisatoriskt en del av verksamhetsområde (VO) bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund och Malmö. Avdelningen utför bildundersökningar med konventionell röntgen, dator- och magnetresonanstomografi samt ultraljud och viss intervention. Produktionen uppgår till cirka 37000 undersökningar per år, och för verksamheten finns fyra läkartjänster.Vår arbetsplats präglas av driv, framåtanda, engagemang och självständighet. Vi arbetar efter Region Skånes värderingar och värdesätter tillit, öppenhet och engagemang. Vårt verksamhetsövergripande mål är att vara en attraktiv och kunskapsstyrd arbetsplats med patienten i fokus.Trelleborg är en hamnstad på Skånes sydkust och är Sveriges sydligaste stad. Skånekusten är känd för sina sandstränder och vackra natur. Från Trelleborg går flera färjelinjer till Tyskland och Polen vilket ger närhet till Europa. Till Trelleborgs lasarett kan du också smidigt ta dig med kollektiva färdmedel från exempelvis Malmö.Följ gärna med oss bakom kulisserna och träffa oss som jobbar på Lasarettet Trelleborg. Nyfiken?2021-04-08Nu söker vi två överläkare/specialistläkare inom bild- och funktionsmedicin till Trelleborg.Röntgenavdelningen i Trelleborg är en välutrustad allmänradiologisk mindre enhet som utför ett brett spektrum av undersökningar och är en del av en stor universitetsklinik. Samhörighet och kontakter med den stora kliniken ger möjlighet att utveckla och utöva avancerad kompetens inom många olika bilddiagnostiska modaliteter och organområden, samtidigt som arbetsplatsen erbjuder den mindre arbetsplatsens miljö. Här kan du på en allmänradiologisk avdelning arbeta med konventionell röntgen, datortomografi, MR och ultraljud, med nära tillgång till spetskompetens inom neuro-, thorax-, gastro-, muskuloskeletal- och barnradiologi på de olika sektionerna i Lund och Malmö.Vi ser positivt på att du vill ha kontakter med de övriga högspecialiserade enheterna inom verksamhetsområdet, förkovra dig och utveckla verksamheten på din enhet ytterligare. Kombinationer av tjänstgöring på enheterna i Trelleborg/Malmö/Lund kan diskuteras. Möjligheterna till personlig utveckling och att påverka avdelningens rutiner och arbetssätt är goda. Läkare under specialistutbildning i diagnostisk radiologi kan tjänstgöra på avdelningen och det är värdefullt om du är intresserad av handledning av yngre kollegor. Medarbetarna inom andra yrkeskategorier har hög kompetens, är vana att arbeta självständigt och ser fram emot att samarbeta med dig.För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:Specialistkompetens i bild- och funktionsmedicin eller motsvarande.Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.Andra meriter som kan åberopas kan vara:Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens.Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområdeDokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriterDisputationBeroende på dina kvalifikationer och överenskommelse om arbetets innehåll kan tjänst som specialist- eller överläkare komma i fråga.Som person trivs du med ett omväxlande arbete, är driven samt har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är lyhörd och ödmjuk samt värdesätter ett respektfullt bemötande mot patienter, deras närstående och kollegor. Du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete tillsammans med dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag.ÖVRIGTFörutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Sista dag att ansöka är 2021-05-10