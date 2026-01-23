Överläkare/Specialistläkare, Cancercentrum Umeå
Region Västerbotten, Cancercentrum / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2026-01-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Cancercentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Cancercentrum vid Norrlands Universitetssjukhus behandlar patienter med onkologiska och hematologiska sjukdomar, erbjuder specialiserad sjukvård i hemmet samt cancerrehabilitering. Vi erbjuder onkologisk högspecialiserad vård till hela norra regionen inklusive strålbehandling. Som universitetssjukvårdsenhet utgör forskning och utveckling centrala delar av Cancercentrums verksamhet.
Nu söker vi en överläkare alternativt specialistläkare med fördjupad kompetens inom medicinsk lungcancerbehandling.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som överläkare/specialistläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du bidrar till utvecklingen av vården genom att leda och vara delaktig i förändringsarbeten. I tjänsten ingår läkaruppgifter inom öppenvård och slutenvård samt uppdrag som bakjour. Utifrån fördjupad kompetens inom medicinsk lungcancerbehandling förväntas du vara aktiv i utvecklingen inom dessa områden. I tjänsten ingår att ta del av ledningsansvaret för en gemensam lungonkologisk mottagning där onkologer och lungmedicinare samarbetar i ett nyligt uppstartat förbättringsprojekt.
För denna tjänst ska du ha lång klinisk erfarenhet, ett akademiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet, medverka till evidensbaserad vård, handleda studenter och kollegor samt verkar för att Cancercentrum ska vara en lärande miljö. God ledarskapsförmåga med erfarenhet av teambaserade tvärprofessionella förbättringsarbeten är särskilt meriterande. Du tar aktiv del i planeringen av din egen fortbildning, och delar med dig av din kunskap till klinikens medarbetare. Du uppmuntras att delta i forskning och du förväntas bidra aktivt som prövare i kliniska studier.Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialist i onkologi med mångårig erfarenhet samt fördjupad kunskap inom medicinsk lungcancerbehandling. Du har en god samarbets och ledarskapsförmåga . Du har ett strukturerat och kvalitetsmedvetet arbetssätt. Du är flexibel och kan såväl driva som anpassa dig till förändrade arbetssätt. Erfarenhet från nationell kunskapsstyrning och ledningsuppdrag är meriterande. Sakunnigbedömning avgör befattningsgrad som specialist eller överläkare enligt kriterier för överläkare på Norrlands Universitetssjukhus.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Kontroll av läkarlegitimation och specialistbevis kommer att ske via Socialstyrelsen.
Handlingar som du bifogar digitalt i ansökan:
1) Vetenskapliga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent
b. Fullständig publikationslista
2) Pedagogiska meriter (om tillämpligt)
a. Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet
b. Intyg om handledarkurs (grund- eller specialistutbildning)
3) Kliniska och övriga meriter (om tillämpligt)
a. Intyg om sub-specialisering
b. Intyg/dokumentation om ledningsuppdrag och/eller verksamhetsutveckling
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum Kontakt
Medicinsk chef
Samuel Kvarnbrink samuel.kvarnbrink@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9700539