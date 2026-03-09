Överläkare/Gastroenterolog
Som specialist/överläkare inom Gastroenterologi på Medicinkliniken i Köping får du arbeta både på mottagning och inom en omfattande endoskopisk verksamhet. Här arbetar vi med korta beslutsvägar, öppet klimat och en stark gemenskap.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Som specialistläkare inom gastroenterologi utför du gastroskopier och koloskopier. I ditt arbete ingår också mottagningsarbete där du självständigt genomför ny- och återbesök.
Du kommer också att fungera som mentor för våra ST-läkare och som specialistkonsult för dina kollegor på kliniken. Vi ser att du har ett intresse av att vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till att vi ligger i framkant inom området.
För dig med en dubbelspecialisering inom internmedicin finns möjlighet att ingå i bakjoursledet.
Om arbetsplatsen
Medicinkliniken i Köping har 72 internmedicinska vårdplatser fördelat på 3 vårdavdelningar med olika medicinska inriktningar som kardiologi, blod-, mag-, tarm-, njur-, diabetes och akut strokeenhet med rehabilitering. I Köping finns också bland annat Närakut, hjärtintensivavdelning och dialysmottagning. I vår verksamhet ingår också mobilt närvårdsteam och AH-verksamhet.
Köping ansvarar för regionens arbete med det nationella screeningprogrammet för tarmcancer, vilket ger dig en central roll i preventivt arbete.
Som gastroenterolog hos oss får du en varierad vardag där du delar din tid mellan mottagning och vår omfattande endoskopiska verksamhet. Du kommer att jobba i team tillsammans med främst sjuksköterskor och undersköterskor.
Vi värnar om att våra medarbetare ska trivas i livets alla skeden. Sjukhuset i Köping präglas av en familjär stämning där du får möjlighet att se helheten.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistutbildning inom gastroenterologi. För att lyckas i rollen ser vi att du har en god praktisk vana inom området. Vi ser det som meriterande om du också har en specialisering inom internmedicin.
Eftersom du i ditt arbete behöver kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Har du tidigare arbetat i journalsystemet Cosmic ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som är trygg, stabil och har en god självinsikt. Du samarbetar bra med andra genom att lyssna och kommunicera tydligt. Du kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Rollen som läkare ställer krav på att kunna leda och handleda andra genom ett respektfullt och positivt förhållningssätt. Du är noggrann och väl medveten om våra mål och kvalitetsstandarder och har en god förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Anställningsvillkor
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
