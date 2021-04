Överläkare allmänkirurgi - Region Gotland, Kirurgi/urologi - Läkarjobb i Gotland

Region Gotland, Kirurgi/urologi / Läkarjobb / Gotland2021-04-08Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.Visby lasarett är ett akutsjukhus med länsfunktion och bedriver bred allmänkirurgisk- och urologisk verksamhet med en mångdubblad akutverksamhet under sommarhalvåret. Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser men ger samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Ett stort antal verksamheter finns representerade inom både kirurgiska och medicinska områden.Vi söker en bakjourskompetent överläkare inom allmän kirurgi och gärna med kärlkirurgi som subspecialitet.2021-04-08Som överläkare hos oss kommer du arbeta med handledning, operation i sluten- och öppenvård, endoskopi, akut-, mottagnings-, och vårdavdelningsverksamhet.Vi ser att du som söker har goda kunskaper om akutkirurgi och trauma. Kärlkirurgisk kompetens är meriterande.Du är bakjourskompetent inom allmänkirurgi och har dokumenterad klinisk bakjourstjänstgöring.Tidigare arbete inom Region Gotland är meriterande. Du har jobbat i Sverige senaste åren och att du har goda kunskaper i svenska.ÖVRIGTInför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid, eller sysselsättningsgrad enligt överenskommelse Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Region Gotland, Kirurgi/urologi5678242