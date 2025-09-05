Överförmyndarhandläggare
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för invånarna i Perstorp. Vi erbjuder dig en arbetsplats med mycket arbetsglädje, där utveckling och lösningsfokus är framträdande drag. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår.
Perstorps kommun ligger i ett av Sveriges mest expansiva område, Öresundsregionen. Du hittar oss centralt i norra Skåne där vi omsluts av underbar natur som inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter. Kommunen har cirka 7 500 invånare och runt 560 tillsvidareanställda. I kommunen finns ett starkt näringsliv och folkhälsofrågorna ligger högt på agendan.Publiceringsdatum2025-09-05Beskrivning
Sedan den 1 januari 2019 samarbetar kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp genom en gemensam överförmyndarnämnd.
Perstorp är värdkommun och innehar både ordförandeskapet och överförmyndarenheten, som ansvarar för hela samarbetet. Nämnden och enheten hanterar de lagstadgade uppgifter som åligger överförmyndaren i de samverkande kommunerna.
Nämnden är en rättsvårdande myndighet i första instans och dess huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Stora krav finns på att verksamheten bedrivs på ett rättssäkert och professionellt sätt. Verksamheten hanterar cirka 1000 ärenden årligen. Enheten består idag av en överförmyndarchef, tre handläggare och en administratör. Dina arbetsuppgifter
I rollen som överförmyndarhandläggare arbetar du självständigt med att utreda inkommande ärenden och fatta beslut enligt delegationsordning gällande exempelvis tillfälliga godmanskap samt byten av ställföreträdare. Som överförmyndarhandläggare föredrar du ärenden inför nämnden samt företräder överförmyndaren inför domstol och andra myndigheter enligt rättegångsbalkens 12 kap. 14 §.
Tjänsten innefattar granskning av ekonomiska redovisningar samt mer varierande arbetsuppgifter så som exempelvis handläggning, verksamhetsspecifika projekt och rekrytering av ställföreträdare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad jurist (270 hp).
Det är meriterande om du har erfarenhet utav:
• Överförmyndarhandläggning, myndighetsutövning eller annan rättslig tillämpning
• Arbetat i en politiskt styrd organisation.
• Systemerfarenhet från verksamhetssystem Wärna Go.
Vem söker vi?
Vi söker en ny driven kollega som är van att arbeta strukturerat, självständigt och med en förmåga att fatta välgrundade beslut.
Då arbetet innebär samverkan både internt och externt, ställer vi höga krav på din samarbets- och pedagogiska förmåga. Du behärskar digitala system och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Eftersom vi är en mindre enhet värdesätter vi din personliga lämplighet högt.
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och publiceringskanaler, varför vi vänligen undanber oss all kontakt med försäljare i detta ärende. Ersättning
