Ovako automationstekniker
Dala Industrisupport AB / Elektronikjobb / Smedjebacken Visa alla elektronikjobb i Smedjebacken
2026-06-08
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vi söker nu en automationstekniker till vår kund Ovako. Är du en erfaren automationstekniker som trivs i en industriell miljö och vill arbeta nära produktionen med teknik som är avgörande för driften? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Arbetet innebär att säkerställa en stabil och tillförlitlig process- och automationsmiljö genom installation, underhåll, reservdelshantering samt kontroll och kalibrering av processkritisk instrumentering och automationsutrustning.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för installation, underhåll och reservdelar, kontroll och kalibrering av processkritisk
instrumentering
Konsultation med specialistfirmor
Offertförfrågningar
Arbeta med förbättring samt felsökningar i befintlig utrustning, PLC, HMI, styr- och drivsystem
Medverka i och driva projekt
Bistå skiftelektriker på enstaka skift
Ort: Smedjebacken
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Du har god teknisk kompetens inom el och automation och trivs i en industriell miljö. Du är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad, med fokus på driftsäkerhet och förbättringsarbete. Som person är du kommunikativ, samarbetsvillig och trygg i att arbeta både självständigt och i team.
Kvalifikationer
Utbildning 3–4 årigt gymnasium med inriktning automation
Kunna läsa och förstå engelska
PLC kunskap
HMI kunskap
Meriterande
Erfarenhet inom el och automation i tung industri
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum. Företaget
Ovako är en ledande aktör inom tillverkning av rent och högkvalitativt specialstål, anpassat efter kundernas behov inom lager, transport och tillverkningssektorer. Deras stål är känt för att vara både lätt och hållbart, vilket möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med ett starkt engagemang för hållbarhet uppnådde Ovako i januari 2022 koldioxidneutral produktion, baserad på återvunnet stål och fossilfri elektricitet. Med 2900 engagerade medarbetare, en global närvaro i över 30 länder och en omsättning på cirka 1,1 miljarder euro, är Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, en viktig aktör inom stålindustrin. Deras syfte är tydligt: Tillsammans skapar de stål för ett hållbart samhälle. Se gärna deras företagsfilm – HÄROm företaget
Vi på Dala Industrisupport är en pålitlig partner inom kompetensförsörjning, med över 100 års samlad erfarenhet. Vi har själva vår bakgrund inom industrin och har god insyn i branschens utmaningar. Vi tror att viljan att lära är minst lika viktig som erfarenhet – och vi är övertygade om att kompetensutveckling är nyckeln till framtidens industri. Därför värnar vi om att bygga långsiktiga samarbeten. Genom vår närvaro och personliga service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7160118-2041284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Industrisupport AB
(org.nr 559161-2709), https://jobb.dalaindustrisupport.se
Industrivägen 10 (visa karta
)
777 34 SMEDJEBACKEN Arbetsplats
Dala Industrisupport Jobbnummer
9952407