Östersunds kommun rekryterar Sektorchef - Experis AB - Sjukvårdschefsjobb i Östersund

Experis AB / Sjukvårdschefsjobb / Östersund2021-06-28Östersunds kommun har mer än 5 600 personer anställda i sju förvaltningar. Vi verkar inom 400 olika yrken och jobbar mot ett gemensamt mål: att göra medborgarnas liv rikare, enklare och tryggare. Östersunds kommun är stället för dig som vill jobba framåt med hjärtat. För oss är alla medborgare lika viktiga. Ett barn på förskolan, en bygglovssökande villaägare eller en vårdsökande pensionär. Hos oss har du möjligheter att som individ påverka hur vi genomför vårt gemensamma arbete och vara med och bidra till ett bättre Östersund. Vi är engagerade och visar omtanke för varandra och dem vi är till för.Förvaltningen är Social- och arbetsmarknadsnämndens professionella stöd och svarar för individ- och familjeomsorg, olika former av öppenvårdsinsatser, familjerättsfrågor och för visst boendestöd och stöd till ensamkommande asylsökande barn och barn som beviljats permanent uppehållstillstånd samt övriga nyanlända. Därutöver även strategiska migrations- och integrationsfrågor. Förvaltningen arbetar även med tillståndsprövning och tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl, tobak och receptfria läkemedel.Uppskattar du att utveckla medarbetare och verksamhet? Då kan du vara rätt person för oss! Vi söker nu en sektorchef till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, sektor Kompetens Arbete Försörjning.Sektorn ansvarar för att utreda rätten till försörjningsstöd samt ge stöd/ vägledning och underlätta för medborgare att närma sig arbete och egenförsörjning. Vi erbjuder bland annat arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning inklusive SFI (svenska för invandrare) samt anordnande av feriepraktik för skolungdom 15-18 år.Sektorn ansvarar vidare för budget- och skuldrådgivning, handläggning av dödsboanmälan, utredning/ skyddsbedömning och stöd till våldsutsatta samt råd och stöd till nyanlända.2021-06-28I din roll som sektorchef är du direkt underställd förvaltningschefen och har verksamhets-, resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du har sex underställda enhetschefer och en stödfunktion med projektledare, ekonomiassistent, rekryterare och verksamhetsutvecklare. Totalt arbetar ett 80-tal medarbetare inom sektorn.Följande enheter finns inom sektorn: Arbetsmarknadsenheten, Försörjning 1 och 2, Integrationsservice, Lärcentrum och Navigationscentrum. Du håller i sektorns ledningsgrupp och finns delaktig i olika styrgrupper. Du leder och stöttar dina medarbetare mot uppsatta mål. Du driver förbättringsarbeten, ex att leda utvecklingsarbeten som syftar till ökat samarbete inom sektorn och förvaltningen samt utvecklingen mot en ökad digitalisering.Utöver det interna arbetet har du också en rad externa kontakter ex Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.Vem är du?Vi söker dig som har akademisk utbildning med någon form av beteendevetenskaplig inriktning samt flerårig erfarenhet av ledarskap i större organisation, gärna från politiskt styrd verksamhet. Du har också kunskap om arbetsmarknadspolitik - socialtjänst, vuxenutbildning, integration, näringsliv och arbetsmarknadsåtgärder. Vi ser med fördel på att du har goda kunskaper i ekonomi inklusive budgetarbete. Du är van att göra ekonomiska uppföljningar och jobba mot såväl kvalitativa som kvantitativa mål. Du utrycker dig väl i tal och skrift.Som person är du tydlig i ditt ledarskap och har god samarbetsförmåga, såväl internt inom förvaltningen och övriga delar i kommunen som externt i samröre med andra samarbetspartner. Du är beslutför och driven och jobbar för att skapa ett gott klimat inom arbetsgruppen. Med din empatiska förmåga visar du god förståelse för berörda målgrupper.Ansökan och kontaktDu söker tjänsten via jeffersonwells.se, där du laddar upp CV och personligt brev i pdf-format. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist på 070 - 377 20 63 alternativt via annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se Fackliga representanter: Akademikerförbundet SSR och Vision nås via Kundcenter, Östersunds kommun: 063-143 000Sista ansökningsdag är: 8 augVi välkomnar din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-08-09Experis AB5832652