Ortoped Uppsala Närakut
Aleris Sjukvård AB / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2026-04-24
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Uppsala
, Sigtuna
, Österåker
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Om oss Uppsala Närakut är en modern mottagning med ett brett uppdrag. Här möter vi patienter i alla åldrar - från barn till äldre - med akuta besvär som inte kan vänta till nästa dag.
Vi arbetar i tvärprofessionella team där allmänmedicin, ortopedi, fysioterapi och psykosocialt stöd samverkar. På mottagningen finns röntgen, allmänspecialister och kurator, vilket gör att vi kan erbjuda en sammanhållen vård för patienten.
Varje år tar vi emot ett stort antal patienter, och en andel återbesök av de patienter vi behandlar.
Hos oss präglas vardagen av engagemang, samarbete och en vilja att ständigt utvecklas. Vi har korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka hur vi arbetar - tillsammans.
Rollen Som ortoped hos oss arbetar du med mottagningsarbete i team tillsammans med fysioterapeut, undersköterskor, röntgensjuksköterska och utbildningsläkare. Du möter patienter med varierande akuta tillstånd inom ortopedi, främst med extremitetsskador.
I samverkan med ortopedkliniken på Akademiska sjukhuset handläggs patienterna. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, processer och flöden och vara med och driva förbättringar i nära samarbete med kollegor.
Arbetet är i huvudsak förlagt dagtid, men variation i arbetstider kan förekomma då verksamheten är öppen årets alla dagar kl. 07.00-23.00.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas.
Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på Uppsala Närakut Aleris erbjuder vi dessutom:
Möjlighet att påverka arbetssätt och beslut i det dagliga arbetet
Arbeta i en miljö som kännetecknas och enkla och effektiva patientflöden
Ett nära samarbete med andra vårdgivare och specialistfunktioner
Fortbildning och kompetensutveckling via Alerisportalen
Här får du vara med och utveckla vården - på riktigt.
Kvalifikationer
Specialistläkare inom ortopedi
Erfarenhet av mottagningsarbete
God förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande:
Erfarenhet av akutsjukvård
Erfarenhet av arbete inom Region Uppsala
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta med akuta patientmöten. Samtidigt har du ett intresse för att utveckla verksamhet och arbetssätt.
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och vill bidra till ett öppet klimat där idéer tas tillvara. Du samarbetar gärna med andra och ser värdet i att dela kunskap och erfarenheter. Hos oss är det viktigt att du vill vara med och skapa en arbetsplats där vi lär av varandra och ständigt blir bättre - tillsammans.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning/ timanställning Omfattning: Heltid / Deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi ser fram emot din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, sist ansökningsdag den 5/6-26.
Vid frågor om tjänsten kontakta:
verksamhetschef Maria Carles, maria.carles@aleris.se
;073-8212346 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Dragarbrunnsgatan 72a (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9873981