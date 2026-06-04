Ortodontist
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2026-06-04
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Vill du arbeta under stor frihet hos en modern klinik med en stor patientbas? Drömmer du om en vardag som kombinerar professionell betydelse, goda inkomster och spektakulär natur? Då kan detta vara möjligheten för dig. Ansök här!
I rollen som ortodontist får du en central och självständig roll i en välskött och modern klinik. Arbetsområdet är i huvudsak Sogndal i Norge, med möjlighet till flexibla lösningar som pendling eller deltidsanställning.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Ortodontiska behandlingar av ett stort och stabilt patientunderlag
Arbete och uppföljning av behandlingsplaner
Tätt samarbete med erfarna assistenter och ett kompetent team
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Utbildning inom ortodonti
Erfarenhet av kliniskt arbete som ortodontist
God professionell självkänsla och förmåga att arbeta självständigt
Erfarenhet av aligner-behandlingar är meriterande, men inte ett krav
Vi söker dig som är självständig och yrkesmässigt engagerad, som trivs med en hög grad av frihet och ansvar, och som motiveras av både professionell utveckling och god livskvalitet
Tannlegesenteret erbjuder dig:
Mycket konkurrenskraftiga villkor med höga inkomstmöjligheter
Flexibel tjänst – heltid, deltid eller pendlarlösning
Modern klinik med uppdaterad teknik och digitala lösningar
Eget dedikerat team inom ortodonti
Hjälp med boende, möjlighet till bostad precis vid kliniken med utsikt över fjord och fjäll
Fantastiska fritidsmöjligheter för dig som gillar vandring, fiske och skidåkning i spektakulära naturmiljöer
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig - ansök i dag!
I denna rekrytering samarbetar Tannlegesenteret med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Sogndal Tannlegesenter:
Sogndal Tannlegesenter är en modern och välskött tandklinik i Sogndal som erbjuder både ortodonti och ett brett spektrum av allmäntandvårdstjänster. Kliniken har ett starkt fokus på kvalitet, patientsäkerhet och en trygg och behaglig behandlingsupplevelse. Arbetet utförs teambaserat med hög yrkeskompetens, och kliniken har lång erfarenhet av moderna behandlingsmetoder, inklusive alignerbehandling inom ortodonti. Sogndal Tannlegesenter erbjuder professionell behandling i trygga och moderna omgivningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Linnégatan 14, (visa karta
)
114 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Jobway rekryterar till Sogndal Tannlegesenter Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9948718