Ordningsvakt till Securitas - Varberg
Securitas AB / Väktarjobb / Varberg Visa alla väktarjobb i Varberg
2026-01-20
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Som ordningsvakt har du en genuin vilja att skapa goda relationer och respektera alla, oavsett bakgrund. Du är anställd av Securitas, men arbetar under polismyndighetens regelverk. Din främsta uppgift är att få människor att känna sig trygga i sin vardag. Du gör detta genom närvaro på allmänna platser och förhoppningsvis ger det en lugnande effekt, men om situationen kräver det förväntas du agera.
Securitas har varierade uppdrag som på ett eller annat sätt skapar stort avtryck i andra människors liv, och här har du möjlighet att få göra skillnad på riktigt!
Tjänsten passar dig som gillar att jobba med människor och vill göra en samhällsviktig insats. Vi har en stark gemenskap och en bred erfarenhet bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng, är detta tjänsten för dig.
Det aktuella uppdraget går ut på att upprätthålla ordning på en samhällsviktig verksamhet. Du utgår från Varberg och kommer främst arbeta natt, men även dagtid beroende på hur förutsättningar är att tillsätta arbetspassen.
Hos oss får du en meningsfull roll i en samhällsviktig verksamhet, med möjlighet att stolt representera vår uniform i en bransch som blivit en allt viktigare komponent i dagens samhälle. Kanske ska det vara du som träffar tonåringen på objektet som hamnat snett, räddar livet på någon som inte mår bra, eller avvärjer ett hot mot en utsatt person?
Du blir en del av en inkluderande kultur där vi tror att mångfald stärker oss - som team och som samhällsaktör. Det viktiga för oss är att du delar våra värderingar och brinner för att göra nytta för medborgarna varje arbetspass. Oavsett kön, bakgrund eller ålder är du varmt välkommen till oss!
Varberg söker nu personal som är utbildad ordningsvakt med ett förordnande. Tjänsten är heltid natt och man jobbar i 5-2 schema.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
KravspecifikationPubliceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och stabil person som kan behålla lugnet även när det händer mycket omkring dig. Du är ödmjuk, teamorienterad och serviceinriktad i möte med allmänheten, men har också förståelse för ansvaret i din roll och kan förhålla dig saklig när det krävs. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Du har en ordningsvaktsutbildning och ett giltigt ordningsvaktsförordnande
Du har goda kunskaper i svenska
B-körkort
Vad vi erbjuder
Vi är ett globalt företag med lokalt hjärta. Här får du möjlighet att påverka ditt närområde, växa och vara en viktig del i att skapa trygghet - för både dina medarbetare och samhället i stort.
Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, på kompetensutveckling och på att olika bakgrunder och erfarenheter gör oss starkare. Vi värnar om mångfald och att spegla samhället via våra medarbetare - så för oss spelar det ingen roll vilken ålder, kön eller bakgrund du har. Är du rätt person för uppdraget ser vi fram emot att välkomna dig att bli en del av oss!
Vill du vara med och skapa trygghet, struktur och sammanhållning i en verksamhet som aldrig sover - välkommen att söka!
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: fredrik.munk@securitas.se
Tjänsten är heltid natt med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning
Schema 5 - 2
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 2026-02-20
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
