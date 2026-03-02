Ordningsvakt
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Är du ordningsvakt och vill skapa trygghet genom dialog, närvaro och respektfullt bemötande? Som ordningsvakt i Landskrona stad är du en viktig del av stadens trygghetsskapande arbete. Landskrona har under flera år arbetat målmedvetet med trygghetsfrågor, och satsningarna har gett resultat den upplevda tryggheten bland Landskronabor har ökat. För att fortsätta denna positiva utveckling söker vi nu fler ordningsvakter som vill vara med och göra verklig skillnad i stadens offentliga miljöer.
Som ordningsvakt arbetar du under polisens regelverk. Uppdraget bedrivs till fots och på cykel inom ett avgränsat tillståndsområde på allmän plats i Landskrona tätort, främst under helgkvällar. Arbetet är varierande och ställer höga krav på omdöme, kommunikation och professionellt agerande.
I rollen ingår bland annat att:
* Skapa trygghet och närvaro i stadens centrala delar så att Landskronabor och besökare känner sig säkra
* Arbeta förebyggande genom dialog, samtal och relationsskapande möten
* Hantera ordningsstörningar på ett lugnt och professionellt sätt
* Vid behov ingripa i enlighet med polislagen och ordningsvaktslagen
Du blir en del av ett erfaret och engagerat team med god lokalkännedom om stadens platser och människor. Arbetet präglas av samverkan med polis, fältgrupp, väktare och andra aktörer som tillsammans bidrar till ett tryggt Landskrona.
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där ditt arbete gör skillnad på riktigt. Du får möjlighet att arbeta nära människor, bidra till ökad trygghet och vara en synlig del av stadens trygghetsarbete. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, respekt och professionalitet står i centrum.Kvalifikationer
Som ordningsvakt har du ett genuint engagemang för att skapa goda relationer och bemöta alla med respekt, oavsett bakgrund. Du är kommunikativ, lugn och har förmåga att hantera olika människor och situationer på ett professionellt sätt. Du är ansvarsfull, samarbetsinriktad och arbetar med ett lågaffektivt förhållningssätt där dialog alltid är förstahandsvalet. Du är även självständig och tar egna initiativ vid behov.
Vi söker dig som:
* Har giltigt ordningsvaktsförordnande
* Har fyllt 25 år
Vi ser gärna att du:
* Har minst 2-3 års erfarenhet som ordningsvakt
Rekryteringsprocessen sker med löpande urval.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
