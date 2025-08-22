Ordersamordnare med säljprofil
A-Staffing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Vingåker Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Vingåker
2025-08-22
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Staffing Sweden AB i Vingåker
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige
Om Kunden
Axdos AB, även kallat PLC Sweden, har egna lokaler i Vingåker, om ca 4 500 kvadratmeter. Vårt huvudsakliga område är att förse världens industrier med reservdelar för automation som inte längre lagerförs av tillverkarna själva. Vårt lager som rymmer över 150 000 komponenter är beläget i Vingåker och består av PLC:er, operatörspaneler, servostyrningar och servomotorer, frekvensstyrningar, andra elprodukter samt pneumatiska delar. Vi utför även reparationer av industrielektronik samt tillhandahåller andra tjänster som "på-plats"-installationer och felsökning. Axdos AB servar idag mer än 10 000 kunder, allt från de största internationella bolagen till små lokala företag. Av vår försäljning går ca 60 % utanför Sverige.
Utmärkelse: Vi kvalade in som Superföretag 2020, av totalt 709 svenska företag.
Om Jobbet
A-Staffing sköter rekryteringen på uppdrag av Axdos AB. Anställning sker direkt hos Axdos.
Startdatum efter överenskommelse.
Tjänsten är en heltidsanställning på plats i Vingåker med huvudsaklig arbetstid måndag till fredag kl. 08:00-17:00.
Efter överenskommelse finns möjlighet att vissa dagar arbeta kl. 07:00-16:00. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som ordersamordnare blir du en del av ett team som idag består av fyra personer.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att ta emot och hantera inkommande beställningar via webbshop, mejl, telefon och eBay. Arbetet innefattar även att skriva offerter och följa upp kundärenden.
Du kommer dessutom att vara delaktig i arbetet med utgående leveranser, hantera frakt- och tullhandlingar samt samordna transporter. I rollen arbetar du i affärssystemen SuperOffice och Visma Business.
Utbildning och Intyg
Minst gymnasial utbildning gärna inom ekonomi/administration.Erfarenheter
Vi söker dig med administrativ förmåga och gärna med erfarenhet från försäljningsarbete i någon form. Beställningar kommer från hela världen med tyngdpunkten i EU och Norge. Det är därför viktigt att du kan kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Kan du tala och skriva på annat europeiskt språk så är det välkommet.
Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för kundservice och trivs med att skapa en positiv stämning i teamet.
Du är systemvan, arbetar effektivt och har lätt för att växla mellan olika arbetsuppgifter utan att tappa fokus på det som är viktigast. Det är också viktigt att du har ett starkt administrativt driv och är duktig på att organisera och strukturera ditt arbete. I kundkontakten har du en säljande och serviceinriktad inställning som skapar förtroende och bygger långsiktiga relationer.Så ansöker du
Ansökan skickar du in via länk i annonsen. Vi har på grund av GDPR ingen möjlighet att ta emot ansökningar som inkommer via mejl. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista dag för annonsen.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Almega Kompetensföretagen, Byggföretagen, och Installatörsföretagen. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. A-Staffing levererar tjänster inom bygg-, anläggnings- och elteknikbranschen i södra och mellersta Sverige. A-Staffing hette tidigare VMP Group, men namnändrades under 2021. Inom kedjan verkar A-Staffing Sweden AB och A-Staffing Construction AB. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5963". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Staffing Sweden AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9470883