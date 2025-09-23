Orderplockare till kund
2025-09-23
Om tjänsten
Är du en driven och noggrann person med god truckvana? Då kan du vara den vi söker! Just nu söker vi en orderplockare till vår kund i Landvetter. Tjänsten är på heltid med start omgående. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, kl 07:00-16:00.
Som orderplockare är din primära arbetsuppgift att sammanställa kundbeställningar genom att packa och plocka varor. Arbetet innebär att du använder dig av olika plocktruckar, såsom ledstaplare, plocktruck, skjutstativ och motviktstruck. Därför är ett krav att du har god erfarenhet av truckkörning. Utöver orderplock förekommer det också i arbetet lastning och lossning av gods från inkommande lastbilar och trailers. På grund av att det förekommer en del tunga lyft ser vi gärna att du har god fysisk och trivs med praktisk arbete.
Arbetsuppgifter
Arbetet kommer huvudsakligen att innebära:
Orderplock
Lastning och lossning av gods
Truckkörning
Profil & bakgrund
Som sökande ser vi att du trivs att arbeta självständigt, har inga problem med att arbeta fysiskt eller med tempo. Du är en erfaren truckförare med minst 2-3 års erfarenhet. För att vara aktuell för denna tjänst behöver du inneha giltigt truckkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
Krav:
TLP 10
Truckkort A1-A4, B1-B3
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
