Orderplockare till butik - Heltid (vikariat)
Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Plats: Göteborg Omfattning: Heltid, 40h/vecka, dagtid Varaktighet: Minst 2 månader, med god chans till förlängning och eventuell anställning Start: Omgående
Om tjänstenVi söker dig som vill arbeta med orderplock i butik! Vi söker en engagerad medarbetare till vår kunds butik du kommer att ha en varierad roll där du plockar varor, jobbar med lagerhantering och ger service till kunder vid behov. Arbetstiderna varierar mellan kl. 07:00-19:00 och är förlagda till vardagar.
Arbetsuppgifter Plocka och fylla på varor i butik
Hjälpa och vägleda kunder ute på butiksgolvet
Bidra till att butiken är välfylld, säljredo och välkomnande
Krav Instruktioner sker på svenska vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket bra.
God servicekänsla och samarbetsförmåga
Flexibilitet och ansvarstagande
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten
Meriterande: God datorvana - du lär dig snabbt nya system
Serviceminded och positiv inställning
Snabblärd och självgående
Tidigare erfarenhet av orderplock & butik
Truckkort och erfarenhet av truckkörning
Vi erbjuder: Heltidsjobb på dagtid (måndag-fredag)
Vi erbjuder ett omväxlande arbete i ett positivt arbetsklimat, där du får möjlighet att utvecklas inom detaljhandel och kundbemötande.
Ett vikariat med chans till förlängning - och eventuell fast tjänst längre fram
Ansökan
Vi tar inte emot ansökningar via mejl - sök istället direkt via vårt formulär. Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att höra från dig - varmt välkommen med din ansökan!
Om Storesupport by Job&TalentStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Markus markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
