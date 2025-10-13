Orderplockare - Granplockare utomhus - Blomsterlandet Norrtälje
2025-10-13
Vi söker en engagerad orderplockare för att hjälpa vår kund Blomsterlandet med att packa upp och arrangera julgranar utomhus. Detta arbete innebär att du kommer att hantera tunga lyft och arbeta i en utomhusmiljö, vilket kräver god fysisk styrka och uthållighet. Därefter finns det möjlighet att arbeta med varuplock samt andra butikssysslor. Det finns goda möjligheter till fortsatt jobb i vår bemanningspool efter säsongen. Du är anställd av oss, Retail Knowledge och jobbar hos vår kund Blomsterlandet i Norrtälje. Är du morgonpigg och ordningsam? Har du jobbat i butik eller dagligvaruhandeln och tycker om att plocka upp och fronta varor? Tycker du om ordning och reda? Arbetsuppgifterna kommer att bestå av att packa upp julgranar, samt flytta dem till en uppställningsplats. Du behöver vara självgående och positiv, men framförallt behöver du kunna hugga i.
Vi söker dig som:
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Kan arbeta minst 3 vardagar
Kan börja arbeta tidigt på morgonen, från kl 07:00
Klarar av att lyfta tungt
Klarar av att arbeta utomhus
Har en annan huvudsaklig sysselsättning
Krav på erfarenhet: Du har jobbat med liknande arbetsuppgifter innan, på lager eller i butik. Det är ett krav enligt vårt kollektivavtal att du har en annan huvudsaklig sysselsättning så som eftergymnasiala studier eller deltidsjobb, du kan också ha ett eget företag, eller vara pensionär. Skriv tydligt i din ansökan vad din huvudsakliga sysselsättning är. Vi genomför en bakgrundskontroll vid tillsättning av samtliga tjänster, både internt och externt hos våra kunder, vilket är skälet till att du som kandidat behöver ange ditt personnummer i samband med din ansökan. För att vara aktuell för en intervju så behöver du som kandidat även göra ett personlighetstest. Detta tar drygt 10 minuter.
Start: Tjänstgöringsgrad: Behovsanställning. Tidsbegränsad. Lön: Timlön enligt kollektivavtal Du kan läsa mer om kunden HÄR OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida www.retailknowledge.se,
vi har inga möjligheter att ta emot eller svara på ansökningar via mail. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Rekrytering sker fortlöpande, vilket kan innebära att annonsen kommer att kunna avslutas innan sista datum.
