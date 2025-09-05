Ordermottagare till PreZero Recycling
Bravura Sverige AB / Backofficejobb / Mora Visa alla backofficejobb i Mora
2025-09-05
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Mora
, Rättvik
, Falun
, Borlänge
, Ludvika
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 5 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos PreZero Recyling. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget.
Om företaget
PreZero Recycling AB är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med deras kunder bidrar de till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. De erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. De samlar in och hanterar restmaterial från kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning.
I deras vardag är kundnytta lika med miljönytta. I Sverige finns de på ca 60 platser, har drygt 1 100 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar och sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Deras verksamhet skapar inte bara värde för de kunder som de levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att förädla avfall till värdefull returråvara för nyproduktion.
Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du med att ta emot samtal från kunder och registrera ordrar på både kärltömningar och containertömningar. Du är den första kontakten kunderna har med PreZero, så ett trevligt bemötande och god service är viktigt.
Du kommer främst att:
Svara i telefon och hjälpa kunder med deras ärenden.
Ta emot och lägga in ordrar i ett nytt system.
Utöver det kan det också bli aktuellt att hjälpa till med andra administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna kan utvecklas över tid beroende på hur behovet ser ut.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Serviceerfarenhet
God dator- och systemvana
B-körkort är meriterande
Kunskap/erfarenhet inom sophantering är meriterande
Vi söker dig som är stresstålig, social och har lätt för att lära dig nya saker. Du tycker om att ge god service, är noggrann i ditt arbete och gillar att ha kontakt med människor. Du är bekväm med att arbeta i ett högt tempo, kan ta egna initiativ och trivs i en roll där dagarna kan se olika ut.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Mora Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Jennie Edström jennie.edstrom@bravura.se Jobbnummer
9494838