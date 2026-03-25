Orderadministratör (vikariat) Katrineholm
2026-03-25
Vill du arbeta i en varierad administrativ roll med många kontaktytor? Nu söker vi på MR Sörmland en noggrann och serviceinriktad orderadministratör för ett vikariat, antingen heltid-eller deltidsanställning.
Om rollen
Som orderadministratör arbetar du med att skapa projekt och orderunderlag i vårt ordersystem NEXT. Du har en central roll i organisationen och samarbetar nära arbetsledare, områdeschefer och våra utförare.
Du blir en del av ett team av administratörer där ni stöttar varandra och tillsammans hanterar arbetstoppar. Rollen kombinerar administration, systemarbete och löpande kontakt med både kollegor och medlemmar.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Löpande orderhantering i NEXT
Hantering av fakturafrågor och reklamationer
Underhåll av leverantörsregister i Lime
Framtagning av underlag för momsdeklaration
Ansökan om ROT- och RUT-avdrag
Ekonomisk uppföljning av projekt
Medlemssupport via mejl och telefon
Framtagning av mallar och instruktioner
Deltagande vid uppstartsmöten
Registrering av projekt- och faktureringsuppgifter
Hantering av avtal i Lime
Vi söker dig som
Har erfarenhet av order- eller ekonomiadministration
Är van att arbeta i affärssystem
Har god systemvana och lätt för att lära dig nya verktyg
Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Trivs i en roll med många kontaktytor
Erfarenhet av NEXT är meriterande men inget krav.Om tjänsten
Anställningsform: Vikariat, start enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid (enligt överenskommelse)
Placering: Katrineholm (enstaka resor inom Sörmland kan förekomma)
Arbetstider: Kontorstider
Lön: Enligt överenskommelse
Om MR Sörmland
MR Sörmland är en ekonomisk förening med över 300 medlemsföretag. Vi erbjuder tjänster inom bland annat fastighetsskötsel, grönyta, trädgård, vägunderhåll och anläggningsarbeten. Våra kunder är främst kommuner, större fastighetsägare och statliga verksamheter.Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ansök via e-post: sofie.andersson@mrsormland.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Maila din ansökan till sofie.andersson@mrsormland.se
