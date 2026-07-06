Orderadministratör till Mersen Nordic AB - student 50%
The Place AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-06
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Mersen, en av våra uppskattade kunder och Global expert på elkraft, är belägen i moderna och trevliga lokaler vid Solna Strand. Just nu söker de en student som vill jobba extra under sina studier. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en internationell miljö, samtidigt som du blir en del av ett mindre företag med en varm och familjär atmosfär. Arbetsgruppen kännetecknas av en positiv stämning och öppet klimat, där samarbete och trivsel står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
I denna spännande roll som orderadministratör tillhör du ett team på 5 personer som arbetar mot den nordiska och Baltiska marknaden. De huvudsakliga arbetsområdena är ärendehantering i order och leveranskedjan, övervakning av digitala orderflöden, avvikelsehantering, internorder och fakturaärenden. Du arbetar i ERP-systemet Oracles och JD Edwards samt Microsoft Excel. På det nordiska kontoret arbetar totalt 13 personer och på kontoret i Stockholm sitter totalt 8 personer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du kommunicerar med leverantörer, kunder och interna kollegor via mejl, telefon och kundportaler både på engelska och svenska
Hanterar order via ERP systemen, framförallt Oracle
Besvarar frågor kopplat till leverans och ger allmän support
Leveransbevakning och hantering av reklamationer
Vem tror vi att du är 💜
För att lyckas i rollen har du en god samarbetsförmåga är självgående och effektiv.Kvalifikationer
I rollen ser vi följande bakgrund som lämplig:
Erfarenhet av Officepaketet och god kunskap i Excel
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Extrajobbet passar dig som studerar inom ekonomi, logistik eller administration och har någon erfarenhet inom order eller administration.
Uppdraget startar 10 augusti och pågår tom. 30 september med möjlighet till förlängning.
Arbetstid är 4 h per dag, 2-3 dagar per vecka (tis-tors) på kontoret vid Solna Strand.
The Place är ett rekryterings- och konsultföretag. Och Sveriges enda Worklife Partner.
Ett jobb har en början och ett slut. Ett Worklife är mycket mer än så. Som Worklife Partner drömmer vi om en arbetsmarknad där alla människor får bidra med sin kompetens under hela sitt Worklife. Vårt mål är att hjälpa våra konsulter vidare i karriären och att våra kandidater återkommer till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025561-2088447". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Place AB
(org.nr 556340-2758), https://jobb.theplace.se
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
The Place Jobbnummer
9994511