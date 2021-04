Orderadministratör till globalt välkänt företag i Ludvika! - Poolia Sverige AB - Inköpar- och marknadsjobb i Ludvika

Som orderadministratör är ditt huvudsakliga ansvar att ansvara för administration relaterad till orderutförande från försäljning till leverans och transport. Du ansvarar bland annat för att samla in och sammanställa uppgifter som är av vikt för administrationen av ordrar, hjälpa till med genomförandet av orderadministrationen samt samordna eller övervaka genomförandet av administrativa uppgifter. Vidare kommer du i nära samarbete hjälpa din orderchef eller projektgruppen vid granskning av kommersiella och tekniska anbudsvillkor.Med hänsyn till covid-19 pandemin kommer du arbeta på distans enligt företagets riktlinjer. 1-2 dagar per vecka kommer arbetet utföras på plats då vissa arbetsuppgifter såsom FAT kräver att du är på plats. Resterande dagar sker arbetet på distans.Dina arbetsuppgifter i huvudsakHjälpa och stödja kunder i frågor relaterade till kundens beställningGe återkoppling till kundenAnsvara för faktureringAnsvara för FATAnsvara för betalning i enlighet med avtalBedriva intern kommunikation med andra avdelningar inom företagetVem är du?För rollen som orderadministratör så söker vi dig med tidigare administrativ erfarenhet eller liknande roll. Vidare efterfrågas erfarenhet från SAP-systemet ERPIn. Vi ser även att du har goda grundläggande tekniska kunskaper och har goda engelska kunskaper både i tal och skrift. Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och tar stort ansvar för arbetet. Du sätter kunden i centrum och arbetar strukturerat, lösningsorienterat och har ett noggrant arbetssätt. Vidare har du en stark problemlösningsförmåga och trivs i en kommunikativ roll där du möter kunden och kollegor med positivitet och engagemang.Om verksamhetenKonsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lön