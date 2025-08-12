Order & Logistics Coordinator till Hansa Engineering
Asta Agency AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Hansa Engineering är en ledande aktör i Norden inom industriella sprayprocesser samt miljö- och processtekniska lösningar. Företaget representerar ledande leverantörer och levererar tekniska lösningar och produkter till kunder inom industrisektorn. Bland deras projekt finns exempelvis avancerade spraylösningar för energieffektiv produktion, skräddarsydda system för rökgasrening och tekniker som optimerar industrins vattenförbrukning.
Med kontor i Sverige och Finland är Hansa Engineering en del av Indutrade-koncernen, inom affärsområdet Process, Energy & Water. Företaget befinner sig i en expansiv fas och söker nu en person som trivs med att ta stort eget ansvar och vill vara med på en resa där alla arbetar i högt tempo och siktar mot ambitiösa mål.
Kulturen på Hansa Engineering präglas av engagemang, driv och samarbete. Som en del av teamet är du med och bidrar till deras fortsatta framgång. Du förväntas ta ansvar för dina arbetsuppgifter och samtidigt arbeta målmedvetet mot företagets gemensamma mål. De erbjuder en modern arbetsplats i ljusa lokaler i Solna, där de strävar efter att skapa en miljö som både utmanar och utvecklar. På Hansa Engineering är det viktigt att du har huvudet på skaft och är redo att ta dig an nya uppgifter och ansvarsområden med energi och engagemang.
Om tjänstenSom Order & Logistics Coordinator har du en nyckelroll och är en mycket viktig del av organisationen. Du har fullt ansvar för att koordinera hela orderflödet, från beställning till leverans, och är den primära kontakten för frågor som rör leveranser. Eftersom beställningarna förväntas öka i takt med företagets tillväxt är denna roll avgörande för att nå högt uppsatta mål framgent. Du arbetar nära säljteamet, kunderna, leverantörerna och fraktbolagen. Där du ser till att varje order hanteras effektivt, koordineras väl och levereras på bästa möjliga sätt till kund.
När säljteamet har slutfört sitt arbete tar du över processen, ansvaret och dialogen mot kund och leverantör. Du hanterar hela orderprocessen i ERP-systemet Visma Net och säkerställer att alla detaljer är korrekt registrerade. Vidare ser du till att alla nödvändiga ritningar godkänns i tid vid behov. I din roll har du en kontinuerlig dialog med leverantörer och kunder för att följa upp orderstatus, leveranstider och att alla varor levereras i tid enligt interna och externa krav samt utleverans av gods veckovis.
Du har även ansvar för lagret, detta innebär bland annat att du genomför lagerinventering och håller koll på lagersaldo. Tjänsten innebär även ansvar för att hålla prislistor och valutakurser uppdaterade.
Kvalifikationer och egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att arbeta med orderhantering, administration och kundservice, med fördel från en roll som täcker hela logistikflödet inom en teknisk bransch. Du är van vid att hantera flera uppgifter samtidigt och känner dig bekväm med att använda olika system och verktyg i ditt arbete. Som person är du positiv, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra. Du är noggrann, organiserad och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är serviceinriktad och flexibel, och din förmåga att ta initiativ gör att du bidrar med både lösningar och energi till teamet. Du uppskattar mötet med både kunder och leverantörer och tvekar inte att plocka upp telefonen för att få snabba svar när det behövs.
Utöver det behöver du ha:
Erfarenhet av arbete i ERP-system, gärna Visma Net.
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Tekniskt intresse.
Övrig information Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Solna, Stockholm.
Omfattning: Heltid.
Lön: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till Ellen@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9454583