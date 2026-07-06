Oracleutvecklare Med Forms Och Apex
Avaron AB / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Gävle
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett team som utvecklar ett helt nytt värderingssystem på en ny och framtidssäkrad teknisk plattform, samtidigt som befintliga systemstöd fortsätter att vidareutvecklas och förvaltas. Här arbetar du i en verksamhetsnära myndighetsmiljö med koppling till fastighetsvärdering, där teknik, kvalitet och noggrannhet är centrala delar av leveransen.
Du blir en del av ett team som arbetar agilt i högt tempo och i nära samarbete med både verksamheten och andra intressenter. Miljön präglas av kunskapsdelning, helhetstänk och en kultur där idéer tas tillvara. Det här är en roll för dig som vill kombinera teknisk bredd med verklig påverkan i ett område med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu deltar i hela utvecklingskedjan, från analys och design till implementation, test och vidareutveckling.
Du utvecklar det nya värderingssystemet och bidrar samtidigt till att befintliga systemstöd fungerar stabilt och utvecklas vidare.
Du arbetar med Oracle Forms, Oracle WLS (Forms Services), Oracle PL/SQL och PL/SQL-baserad webbutveckling.
Du använder Oracle APEX för att bygga och vidareutveckla lösningar i den nya plattformen.
Du samarbetar nära verksamheten för att omsätta behov till hållbara tekniska lösningar med högt värde.
Du bidrar till ett agilt arbetssätt där kvalitet, flexibilitet och leveransförmåga står i fokus.
Du är med och driver god struktur kring versionshantering av databasobjekt och arbetar i en miljö där containerteknologi är en del av lösningen.
KravMinst 5 års erfarenhet av Oracle Forms.
Minst 5 års erfarenhet av Oracle WLS (Forms Services).
Minst 5 års erfarenhet av Oracle PL/SQL.
Minst 5 års erfarenhet av PL/SQL-baserad webbutveckling.
Minst 3 års erfarenhet av Oracle APEX.
Erfarenhet av versionshantering av databasobjekt i GIT.
Erfarenhet av containerteknologi.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att leda utvecklingsarbete ur ett tekniskt perspektiv.
Verksamhetskunskap kring fastighetsvärdering.
Verksamhetskunskap om fastighetsrätt.
Verksamhetskunskap om internredovisning (kostnadsredovisning).
Erfarenhet av OpenShift eller liknande containerorkestreringsplattform.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024772-2088069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Gävle Centralstation (visa karta
)
803 11 GÄVLE Jobbnummer
9994286