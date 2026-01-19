Optikerassistent/säljare Specsavers Västerås
Erikslunds Optik AB / Optikerjobb / Västerås Visa alla optikerjobb i Västerås
2026-01-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erikslunds Optik AB i Västerås
Brinner du för kundmöten och letar efter ett meningsfullt arbete där du kan vara med och erbjuda högkvalitativ synvård?
Vill du inspirera och guida kunder till de perfekta bågarna?
Är du redo för att utvecklas inom kundservice och försäljning?
Då har du kommit rätt!
Arbetet som optikerassistent hos oss innebär:
Hälsar kunderna välkomna, berättar varför det är viktigt att göra en synundersökning och förklarar vårt koncept och erbjudanden
Hjälper kunderna att hitta rätt båge, glas/och eller kontaktlinser baserat på deras behov
Ser till att kunderna lämnar butiken med ett leende på läpparna - och gärna besöker oss igen
Samarbetar med ditt team för ett effektivt flöde av dagliga arbetsuppgifter i butiken
Hos oss får du en grundlig introduktion där du får lära dig om optikbranschen och hur vi arbetar.
Vi är ett glatt team som strävar efter att överträffa kundens förväntningar varje dag. Vi har en stark laganda och motiveras utav utveckling och har ett kommersiellt tankesätt.
Vem vi letar efter
En positiv, driven, målinriktad och utåtriktad person med ett genuint intresse för kundservice
Eventuellt har några års arbetslivserfarenhet inom detaljhandeln
En lösningsorienterad lagspelare som vill växa och utvecklas tillsammans med oss
Vad vi erbjuder
En meningsfull yrkesroll
Flera förmåner, exempelvis inom mental och fysisk hälsa, friskvårdsbidrag, trevliga personalaktiviteter och rabatterade priser på glasögon
Vi värdesätter din personliga utveckling och du får möjlighet att forma din karriär genom mängder av utvecklingsmöjligheter
Specsavers blev utsett till Sveriges bästa arbetsplats i kategorin stora företag av Great Place to Work 2024
Våra medarbetare är den viktigaste byggstenen i vår verksamhet och därför fokuserar vi mycket på allas välmående. Vi värdesätter mångfald och lever efter principen att behandla varandra som vi själva vill bli behandlade. För att leva upp till den principen frågar vi varje år våra medarbetare hur de upplever sin arbetsplats. Vi är stolta över att vi har utnämnts till Sveriges bästa arbetsplats baserat på våra medarbetares omdömen.
Är du redo för en ny utmaning?
Då är det dig vi söker! Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: tina.karlsson@specsavers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erikslunds Optik AB
(org.nr 556847-1436)
Krankroksgatan 17 1TR (visa karta
)
721 38 VÄSTERÅS Jobbnummer
9690358