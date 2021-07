Optikerassistent/säljare 75% - Göteborg, Västra Frölunda - Synoptik Sweden AB - Optikerjobb i Göteborg

Synoptik Sweden AB / Optikerjobb / Göteborg2021-07-06Tycker du att det är kul med människor, service och försäljning? Vill arbeta i en spännande bransch där du ständigt utvecklas? Då kan rollen som säljare hos Synoptik vara din nästa utmaning!Nu söker butiken i Västra Frölunda en optikerassistent/säljare på 75% där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för att ge kunderna den bästa servicen. I butiken arbetar du tätt ihop med butikschef, optiker samt andra optikerassistenter och det är ni som team som gemensamt ansvarar för att nå butikens försäljningsmål. Arbetet som optikerassistent/säljare innefattar att ansvara för butikens dagliga drift, utföra vissa förmätningar som görs innan undersökningen samt utföra enklare justeringar av glasögon. En av dina primära arbetsuppgifter är självklart att hjälpa kunderna i butiken, bland annat vid val av båge.Vi erbjuderMöjligheten till en personlig och yrkesmässig utveckling t ex. via vår glasögonstylistutbildning, säljutbildning och aspirantutbildning för blivande butikschefer.Möjlighet att arbeta med ett brett produktutbud av hög kvalitet.En del i ett internationellt framgångsrikt företag med fokus på ögonhälsa och som alltid sätter kunden främst.Ett företag som bidrar till forskning och biståndsarbete.Friskvårdsbidrag, tjänstepension och många andra fina förmåner.Som anställd hos oss har du även den unika möjligheten att följa med på en av våra biståndsresor med Optiker Utan Gränser och bidra på plats.Vem är du?Vi tror att du som söker är en driven säljare som brinner för service och mötet med kunden. Du har erfarenhet från serviceyrket, gärna från butik. Det är meriterande om du även har erfarenhet från optikbranschen, men det är inget krav.Precis som dina kollegor är du positiv, serviceinriktad och kvalitetsmedveten. För att ge kunden bästa möjliga service tror vi att du även är lyhörd för kundens önskemål samtidigt som du vågar ta egna initiativ. Vi tror också att du är engagerad, handlingskraftig och agerar affärsmässigt i alla lägen.Sök tjänsten redan idag!Anställningen är ett vikariat på 75% som sträcker sig från och med augusti 2021 till och med juni 2022, därefter finns det chans till förlängning. Arbetstiderna är förlagda under buitkens öppettider vilket innebär vardagar, kvällar och helger. Det finns även chans att arbeta fler timmar vid arbetstoppar samt under semesterperioder. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor kring tjänsten eller hur det är att arbeta på Synoptik är du välkommen att kontakta vår butikschef Alexander Bergvind - 031-45 61 20.Följ oss gärna på sociala medier, vi finns på LinkedIn och såklart på Instagram- där heter vi @livetpasynoptikVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 60%-80% Sommarjobb2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-07-27Synoptik Sweden AB5850491