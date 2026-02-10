Optiker Uppsala Region Öst
Vi är i en expansionsfas, är du optiker och vill växa med oss? Vi söker nu optiker med utgångspunkt i Uppsala.
Söker du ett flexibelt jobb med trygghet? Hos oss kan du jobba mycket eller lite, du bestämmer. Är du trött på att inte få påverka ditt schemat, du kanske inte vill jobba helg längre. Som konsult är du själv med och påverkar när och var du ska jobba och självklart hur mycket.
Är du nyfiken och äventyrslysten, och vill se mer av vårt avlånga land? Eller bara sugen på att jobba i olika butiker i din region? Vill du testa och satsa på din hobby men ha trygghet med en fast anställning? Allt detta är möjligt hos oss på Optoteam.
Kanske är det så att du vill byta jobb till en annan anställning, men är rädd för att inte hitta rätt butik med en gång? Då kan vi rekommendera en period när du hyrs ut av Optoteam. Du får möjlighet att testa alternativa arbetsgivare och vi kan garantera att du erbjuds jobb.
Önskade kvalifikationer hos dig som konsultoptiker:
• Legitimerad optiker med kontaktlinskompetens
• Minst 1 års erfarenhet som optiker
• Anpassningsbar och är social
• Positiv och serviceinriktad
• Goda datorkunskaper
Om du känner igen dig själv i beskrivningen så är det dig vi söker oavsett vart i landet du bor, tveka inte att ta kontakt om kvalifikationerna stämmer in på dig. Vi ser fördelen med att ha personal i alla åldrar.
Optoteam är bemanningsföretaget av optiker för optiker. Vi finns i både Norge och Sverige och har gjort det sedan 2018. Vi jobbar ihop med både kedjor och fristående butiker över hela landet. Vi är specialiserade på uthyrning av arbetskraft, rådgivning men vi förmedlar och rekryterar även kandidater till fasta tjänster.
Hos Optoteam får du:
Flexibilitet med trygghet
Spännande och utvecklande jobb på ett växande företag
Varierande arbetsdagar
Attraktiva och bra uppdrag
Möjlighet att jobba hemifrån
3000:- friskvårdsbidrag / år
Betald restid om den överskrider 1 timme / dag
Betald resa till och från jobbet
Synundersökning alltid minst 30 minuter
Betald medlemsavgift i Optikerförbundet 990 kr/år.
Oavsett var i landet du bor, är vi intresserade av att prata med dig.
Om du vill veta mer kontaktar då VD Erik Sjöberg på telefon 0704645120
Skicka gärna en kortare ansökan till erik@optoteam.nu
så tar vi kontakt med dig.www.optoteam.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
