Optiker till ögonmottagningen
2025-09-29
Verksamhetsområde ögon bedriver akut och planerad ögonsjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering. På ögonmottagningen i Gävle är vi ett 60-tal medarbetare som tillsammans bedriver både mottagnings- och operationsverksamhet. Vi arbetar i en väl utrustad mottagning med stora patientströmmar. Professioner som ingår i teamet är läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare. På mottagningen kommer du arbeta i en teknisk miljö med stort patientfokus. Därför söker vi just dig som är en teknikintresserad optiker som vill komplettera vårt team.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
På ögonmottagningen har vi många omväxlande arbetsuppgifter. Som optiker kommer du att ha mottagning med egna patienter, främst inom glaukom och okulär hypertension, men även andra patientkategorier. Du kommer även arbeta med telefonrådgivning och med Mina Vårdkontakter samt Min Vård Gävleborg.
Som optiker kommer du arbeta med
• att förbereda patienter inför läkarbesök med bland annat synfältsundersökningar, applanationstryck, OCT och biometri
• bandagelinsbyten
• förbereda injektionsmottagningens patienter inför Anti-VEGF behandling.
Hos oss får du
• arbeta i en modern, teknikbaserad miljö där du får tillgång till moderna apparater som underlättar arbetet
• goda utvecklingsmöjligheter med både interna och externa utbildningar, samt kompetensöverföring från kompetenta kollegor
• arbeta med många varierande arbetsuppgifter och utvecklas i din yrkesroll.
För att lyckas i rollen ser vi att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då du kommer samarbeta med flera olika yrkeskategorier behöver du kunna kommunicera väl, vara lyhörd, samt kunna lösa utmaningar på ett konstruktivt sätt. Vi ser gärna att du har förmågan att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring.
För rollen ska du vara
• legitimerad optiker.
Det är meriterande om du har magisterexamen/diagnostisk optometri. Om du har erfarenhet av mottagningsarbete och 4-5 års erfarenhet som optiker är även det meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
