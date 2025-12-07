Optiker till Anderssons Optik i Insjön, Dalarna
2025-12-07
Gagnef
Rättvik
Borlänge
Falun
Nu söker vi en optiker till vår butik i Insjön, Dalarna. Tjänsten är en tillsvidare anställning från 80% till 100%, vilket som passar dig bäst. Jag är öppen för dialog gällande arbetstider så det ska passa ditt privata liv.
Våra öppettider är måndag till fredag 9.30 - 18.00. Stängt helger och röda dagar.
Du kommer få vara med kunden i alla led. Från synundersökning till att visa glasögonbågar. Hos oss är det viktigt att skapa personliga möten där du hinner lyssna och ge rekommendationer som kunden känner sig trygg med.
Vi är ett litet gäng på tre personer med familjär stämning. Här är det kort väg mellan beslut och vi har löpande samtal om arbetssituationer. Du kommer få arbeta med Marie, som tar hand om kunder i butiken, har stora kunskaper om glassorter och beställer våra jobb. Jonas D som ansvarar för verkstad och formslipar våra glas. Jag (Veronica) som är optiker och ägare till butiken.
Du får tjänstepension hos Skandia och sjukvårdsförsäkring via skandia.
Sök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
vaen@live.se
E-post: optikern@hjultorget.se
793 41 INSJÖN
Veronica Norrby optikern@hjultorget.se 0704416031
