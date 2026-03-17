Optiker sökes, med möjlighet till delägarskap.

2026-03-17


Vi söker ny kollega till vår butik i Gustavsberg (Stockholm).
Hos oss möts du av trevliga kunder och engagerade kollegor i en arbetsmiljö där vi värdesätter personlig service och hög kompetens. Vi är en fristående butik och en del av Synologen, vilket ger oss både ett starkt nätverk och friheten att arbeta på vårt eget sätt.
För rätt person finns det möjlighet till delägarskap och på sikt även att ta över verksamheten.
Tjänsten är på heltid eller deltid.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad optiker
* Sätter kunden i fokus och gillar att sälja
* Vill vara med och utveckla verksamheten långsiktigt och jobba fritt under eget ansvar

Låter det intressant? Hör av dig redan idag så berättar vi mer.

Välkommen med din ansökan!
Angelica Dahlström
a.dahlstrom@dinsyn.se
Tel. 0705710522

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Mobilsamtal går också bra.
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Din Syn Värmdö Ögon AB (org.nr 556930-7944)
Gustavsbergscentrum (visa karta)
134 30  GUSTAVSBERG

Kontakt
Ägare
Jobbnummer
9802525

