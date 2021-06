Operatörer till 3-skift - Ardagh Glass Limmared AB - Montörsjobb i Borås

Ardagh Glass Limmared AB / Montörsjobb / Borås2021-06-30Ardagh Group är en ledande leverantör av förpackningar i glas och metall. Vi levererar till livsmedels- och dryckesindustrin. Ardagh Group har 16 000 anställda fördelat på 56 fabriker i 12 länder globalt. I Norden har Ardagh två fabriker som tillverkar förpackningsglas åt en mängd kända kunder och varuärken inom livsmedel och drycker på den Nordiska marknaden. Den Svenska fabriken ligger i Limmared och den Danska fabriken ligger nära Naestved. Totalt omsätter vi 1,6 miljarder SEK, har 800 anställda och en produktion som är i drift 24/7, 365 dagar per år.Ardagh Group Nordic arbetar enligt mottot "One company, two locations"Vår AV-produktion arbetar med efterbehandling av glas. De processer som ingår är screentryck, etikett, omsyning, pallreparation och coating. Vi arbetar på linjer i grupper om 2-5 personer där man hjälps åt med förekommande arbetsuppgifter.Du erbjuds goda möjligheter att växa och utvecklas i ditt arbete.Vi värdesätter att du gillar att samarbeta med andra, är strukturerad och tar ansvar för din uppgift.Framförallt ser vi viljan att lära som viktigast och vi kommer att lägga stor vikt vid Dina personliga egenskaper.Du har fullgjort gymnasiet. Tidigare erfarenhet av skiftarbete inom industri är en merit och vi ser gärna att du har truckkort.Vi värderar arbetslivserfarenhet, att du bor i närområdet.Körkort och bil är ett krav om du inte bor i närområdet.Tjänsterna är heltid och anställningsformen varierar från visstid till tillsvidare.Arbetstid heltid, skift enl. schema. Lön enl. kollektivavtal.2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-08-15Ardagh Glass Limmared ABStorgatan 2251483 Limmared5838956