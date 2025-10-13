Operatörer med traverskort sökes

Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb / Töreboda
2025-10-13


Operatörer med traverskort sökes
Vi på Uniflex letar efter erfarna operatörer med traverskort för ett spännande uppdrag i Töreboda.
Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som operatör och innehar traverskort, så kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker flertals medarbetare med omgående starter.

Publiceringsdatum
2025-10-13

Dina arbetsuppgifter
Arbeta som operatör med traverskort

Ansvara för säker användning av traversen

Utföra kvalitetskontroller av produkter

Delta i produktionsarbete enligt givna instruktioner

Kvalifikationer
Ordningsam och punktlig med arbetstider

Giltigt traverskort

Förmåga att följa arbetsinstruktioner noggrant

God fysisk form och arbetskapacitet

Om du är en pålitlig och ansvarsfull person som trivs med att arbeta i team, så ser vi fram emot att få din ansökan!
Skicka in din ansökan och CV till Uniflex Skövde för att vara med och bidra till en spännande verksamhet.
Kom och jobba med oss på Uniflex Skövde!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Skövde

Jobbnummer
9553386

