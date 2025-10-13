Operatörer med traverskort sökes
2025-10-13
Vi på Uniflex letar efter erfarna operatörer med traverskort för ett spännande uppdrag i Töreboda.
Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta som operatör och innehar traverskort, så kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker flertals medarbetare med omgående starter.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Arbeta som operatör med traverskort
Ansvara för säker användning av traversen
Utföra kvalitetskontroller av produkter
Delta i produktionsarbete enligt givna instruktionerKvalifikationer
Ordningsam och punktlig med arbetstider
Giltigt traverskort
Förmåga att följa arbetsinstruktioner noggrant
God fysisk form och arbetskapacitet
Om du är en pålitlig och ansvarsfull person som trivs med att arbeta i team, så ser vi fram emot att få din ansökan!
Skicka in din ansökan och CV till Uniflex Skövde för att vara med och bidra till en spännande verksamhet.
