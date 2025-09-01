Operatörer | Lernia | Södertälje
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Södertälje Visa alla maskinoperatörsjobb i Södertälje
2025-09-01
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Ta steget in i en dynamisk och framtidsorienterad bransch med vår kund i Södertälje. Som maskin- och/eller processoperatör får du en ansvarsfull roll med stora utvecklingsmöjligheter. Arbeta i en innovativ miljö där din tekniska nyfikenhet och precision värderas högt. Sök idag och forma din karriär!Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som maskin- eller processoperatör kommer du att ansvara för övervakning och drift av produktionsutrustning inom läkemedelsindustrin, genomföra kvalitetskontroller, dokumentera arbetsprocesser samt bidra till effektiviseringar och förbättringar i produktionsflödet hos vår kund.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning eller minst två års arbetslivserfarenhet inom läkemedelstillverkning, industri eller produktion. Du behöver ha goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift. Datorvana är viktigt, liksom förmågan att arbeta och lära dig olika administrativa och datoriserade system. Du ska självständigt kunna dokumentera ditt arbete och ha ett stort intresse för teknik samt en vilja att utveckla dina tekniska kunskaper. Skiftarbete är en del av rollen och du behöver kunna arbeta alla typer av skift.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av aseptisk eller steril läkemedelstillverkning. God systemvana, särskilt från system som SAP, är också en fördel. Erfarenhet av GMP eller LEAN är värdefullt och kan ge dig en konkurrensfördel. För att trivas i rollen ser vi gärna att du är noggrann, strukturerad och har lätt för att samarbeta, samt att du är van vid arbeten i högt tempo och är kundfokuserad. Anpassningsförmåga är viktigt i den föränderliga verksamheten.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.sodertalje@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9486471