2026-03-13
Vill du vara en del av ett hållbart och framtidsfokuserat företag? Om du drivs av noggrannhet och har en stark känsla för ansvar kan det vara just dig vi söker.
Din roll hos oss
Vi söker nu Operatörer till sommaren med uppdrag på Gällö Timber AB. Som operatör är din huvudsakliga arbetsuppgift att övervaka driften så att produkterna tas fram på ett säkert och effektivt sätt till rätt kvalitet. Publiceringsdatum2026-03-13Bakgrund
Du som söker behöver vara minst 18 år
God datorvana
Goda svenskkunskaper i tal och skrift är en förutsättning
B-körkort
Meriterande med erfarenhet av sågverksbranschen eller annan producerande industri och har förståelse för produktionsflödet
Du är driven, noggrann och ansvarstagande samt arbetar med stort miljö- och säkerhetstänk. Du är självgående och har en god förmåga att se och prioritera vad som ska göras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du har ambition och vilja att lära.
Om Gällö Timber AB
Gällö Timber AB är ett av Norrlands största sågverk. De producerar ca 360 000 m3 sågade trävaror per år och deras produkter säljs över hela världen. Med ca 140 medarbetare är de Bräckes kommuns största privata arbetsgivare. Hos Gällö Timber får du arbeta i en innovativ arbetsmiljö med möjligheter att utvecklas både i din professionella bana och som person.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Gällö Timber. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Omfattning: Heltid, skiftgångAnställningsform: Visstid, perioden juni till augusti, med möjlighet till förlängning. Lön: Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Britta Kereby på britta.kereby@onepartnergroup.se
eller Oscar Jonsson oscar.jonsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://gallotimber.se/se/
OnePartenrGroup Kontakt
Oscar Jonsson oscar.jonsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9797812