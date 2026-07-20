Operatör till Tenneco i Mölnlycke
Manpower Aktiebolag / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-07-20
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Vill du arbeta som operatör i en modern produktionsmiljö? Manpower söker nu noggranna och engagerade operatörer till Tenneco i Mölnlycke. I rollen arbetar du med maskinövervakning, kvalitetskontroller och produktion i en tekniskt avancerad verksamhet. Är du ansvarstagande, kvalitetsmedveten och vill utvecklas inom industrin? Ansök redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Tenneco. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos Tenneco i Mölnlycke.
Ort: Mölnlycke
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Konsultuppdrag på 6 månader med mycket goda möjligheter till förlängning
Arbetstid: Heltid, 2-skift dag och kväll
Om jobbet
Som operatör blir du en viktig del av produktionsteamet och arbetar i en modern och tekniskt avancerad produktionsmiljö. Du ansvarar för att övervaka och hantera maskiner, säkerställa hög kvalitet i produktionen samt bidra till en säker och effektiv arbetsplats.
Exempel på arbetsuppgifter:
Övervaka och hantera produktionsutrustning
Utföra kvalitetskontroller, mätningar och enklare justeringar
Följa rutiner för säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet
Medverka till ständiga förbättringar i produktionen
Den vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett intresse för teknik och produktion. Du trivs i en industrimiljö där kvalitet, samarbete och säkerhet står i fokus. Som person är du lösningsorienterad, flexibel och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Har du erfarenhet av produktion, tillverkning eller industriarbete är det meriterande.
Därutöver ser vi att du har
Genomförd och godkänd gymnasieutbildning
Verkstadsvana
Arbetat med ritningsläsning
Mätkunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift (säkerhet- och arbetsinstruktioner är på svenska).
Meriterande
Utbildning inom CNC eller arbetat med det
Arbetet efter LEAN, ständiga förbättringar & 5S
Kunskaper inom Engelska
Robotkunskap / Erfarenhet av arbete med robot
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Sök tjänsten idag
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet helgfria vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Notera att vi med hänsyn till GDPR inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Fabriksgatan 1, 412 50 Göteborg (visa karta
)
412 50 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower AB Kontakt
Contact
Klara Larsson Klara.Larsson@manpower.se Jobbnummer
10007126