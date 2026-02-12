Operatör till produktion
LN Personal AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Göteborg
2026-02-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av att arbeta i tillverkande industri? Vill du vara en del av ett mindre team med högt i tak och härlig laganda? Då ska du läsa vidare!
Till vår samarbetspartner söker vi nu en duktig operatör som kommer få möjlighet att arbeta i en modern och helt nybyggd anläggning. Företaget tillverkar installationsrör till kunder och grossister inom el-installation. Här ingår du i ett skiftlag där ni få ansvar för olika typer av automatiserade maskiner i tillverkningsprocessen. Arbetet innebär allt från att övervaka processen, dokumentera kvalitet och avvikelsehantering samt paketering av färdigproducerade rör och kablar. Du arbetar i ett team om cirka fyra personer, där ni tillsammans ser till att uppnå verksamhetens mål att leverera högkvalitativa produkter.
Start: Omgående. Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid och 2-skift
Anställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag. För rätt person finns möjlighet att gå över till vår samarbetspartner förutsatt att allting fungerar braPubliceringsdatum2026-02-12ProfilKvalifikationer
• Tidigare erfarenhet från produktionsarbete
• Flytande svenska i tal och skrift
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Truckkort A + B
Meriterande:
• B-körkort och bil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik, tillverkning och förbättringsarbete. Du har god förmåga att arbeta i ett högt tempo och är van vid att ta självständigt ansvar i ditt arbete. Vidare ser vi att du tycker om att arbeta och utvecklas i team samt har god samarbetsförmåga. Har du tidigare erfarenhet från i en automatiserad produktionsmiljö ser vi det som starkt meriterande. Eftersom vi strävar efter en jämn könsfördelning ser vi gärna sökande från båda kön. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna process.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se Jobbnummer
9739745