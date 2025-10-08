Operatör till DP Patterning
2025-10-08
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Om företaget Vi är ett organiskt växande entreprenörsföretag med en familjär och innovativ känsla och med kvalitet i allt vi gör. Vi startade 2006 i Norrköping med en tanke av en banbrytande idé, nämligen att förändra sättet kretskortstillverkningen går till. Innovationsresan började redan under 2001 då vår vd Staffan Nordlinder anställdes som forskare vid The Swedish Research Institute (RISE). Resultatet efter många års forskning inom elektronik blev en världsunik produkt. Så nu stöttar vi tillverkare inom Automotive, LED Light och RFID med maskiner för att skapa en flexibel, miljövänlig och kostnadseffektiv produktion av kretskort. Idag är vi tio personer med olika specialistkompetenser. Dina arbetsuppgifter Som operatör hos oss ansvarar du för maskinhantering, hantering av material samt kontroll av produktionsprocessen. Du utför provtagning, kvalitetskontroller och dokumentation. I rollen ingår även drift och skötsel av maskiner, förberedelser för nästa produktionsomgång samt städning enligt uppgjorda rutiner.
Du arbetar tillsammans med en kollega i ett skiftlag om två personer med stöttning av en ingenjör. Vi är ett litet företag i en växande fas. Idag är vi ett sammansvetsat team om totalt tio personer som hjälps åt för att nå våra gemensamma mål. Detta innebär att arbetsuppgifter kan variera beroende på produktionsbehov. Du kan förvänta dig en blandning av maskinhantering, enklare mekaniskt underhåll och andra uppgifter som bidrar till en effektiv produktion.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Arbetstiderna är förlagda till 2-skift (dag/kväll). #LI-DNI
Din profil Vi tror att du kommer från en teknisk bakgrund, gärna som operatör eller tekniker. Det viktigaste är dock ditt engagemang och viljan att lära dig. Som person är du noggrann och strukturerad och du trivs i en teamorienterad miljö.
I övrigt tror vi att du känner igen dig i och beskrivs av andra som:
Kommunikativ
Ansvars- och initiativtagande
Yrkesstolt och noggrann
Vi ser det som en nödvändighet att du tar med dig
Datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Truckkort A+B
Ansökningsförfarande I den här rekryteringen samarbetar DP Patterning med Skill. Processen omfattats av kapacitets- och personlighetstester tidigt i processen. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvariga rekryterare Matilda Ingeson, 013-495 88 23, matilda.ingeson@skill.se
eller Johanna Engdahl, 011 - 199474, johanna.engdahl@skill.se
.
