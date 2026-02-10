Operatör med truckvana sökes
Vi på Uniflex söker nu en erfaren och självständig operatör till uppdrag inom mekanisk bearbetning hos en av våra industrikunder i Västerås. Du kommer att arbeta med slipning och gradning av plåt, montering och större kapslingar samt planering inför leveranser.
Tjänsten innebär inledningsvis mycket slipning och gradning, vilket kräver hög noggrannhet och tålamod. I rollen ingår även daglig körning med motviktstruck, där du förväntas ha mycket god vana och kunna hantera trucken säkert och ansvarsfullt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har truckkort A+B, samt dokumenterad erfarenhet av att köra motviktstruck
• Har god vana av handverktyg sedan tidigare
• Är noggrann, självgående och lösningsorienterad
• Trivs med fysiskt arbete
Uppdraget är på heltid, dagtid (ca 07:00-16:00) med omgående start.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
