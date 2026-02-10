Operatör med truckvana sökes

Uniflex AB / Processoperatörsjobb / Västerås
2026-02-10


Visa alla processoperatörsjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Västerås, Eskilstuna, Enköping, Köping, Strängnäs eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-02-10

Om tjänsten
Vi på Uniflex söker nu en erfaren och självständig operatör till uppdrag inom mekanisk bearbetning hos en av våra industrikunder i Västerås. Du kommer att arbeta med slipning och gradning av plåt, montering och större kapslingar samt planering inför leveranser.

Tjänsten innebär inledningsvis mycket slipning och gradning, vilket kräver hög noggrannhet och tålamod. I rollen ingår även daglig körning med motviktstruck, där du förväntas ha mycket god vana och kunna hantera trucken säkert och ansvarsfullt.

Vem är du?
Vi söker dig som:

• Har truckkort A+B, samt dokumenterad erfarenhet av att köra motviktstruck
• Har god vana av handverktyg sedan tidigare
• Är noggrann, självgående och lösningsorienterad
• Trivs med fysiskt arbete

Uppdraget är på heltid, dagtid (ca 07:00-16:00) med omgående start.


Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5694".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/

Jobbnummer
9733556

Prenumerera på jobb från Uniflex AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uniflex AB: