Operatör med traverskort
Vi på Uniflex söker nu efter effektiva och ansvarsfulla operatörer till ett stort industriföretag i Töreboda.
Låter det intressant för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag!

Publiceringsdatum: 2026-03-26

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med träbearbetning, traverskörning och andra viktiga uppgifter.
Det är ett varierande jobb där du får arbeta med olika moment inom tillverkningsprocessen, vilka är fysiskt krävande. Tillsammans med ditt team säkerställer du att produktionen flyter på effektivt.
OBS! Traverskort är ett krav för att vara aktuell för tjänsten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Vi söker en ansvarstagande och uthållig medarbetare till vårt team inom industrin. Du är en person som trivs med fysiskt arbete och har en god arbetsmoral. I denna roll kommer du att arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där du ofta får ta dig an tunga och fysiska arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har följande egenskaper och erfarenheter:
• Fysisk uthållighet: Du har god kondition och trivs med att arbeta i en fysiskt krävande miljö.
• Teknisk förståelse: Du har grundläggande teknisk kunskap eller är villig att lära dig om industrins olika processer och maskiner.
• Noggrannhet och ansvarstagande: Du är noga med att följa rutiner och säkerhetsföreskrifter för att skapa en trygg och effektiv arbetsplats.
• Lagspelare: Du trivs med att arbeta i team och har en positiv inställning till att hjälpa och stötta dina kollegor.
Om verksamheten
Om verksamheten
Du skickar din ansökan via vår hemsida www.uniflex.se
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Kungsgatan 21 (visa karta
)
541 26 SKÖVDE Arbetsplats
Uniflex Kontakt
Nicole Schelin nicole.schelin@uniflex.se Jobbnummer
9822095